  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ucu açık nafaka düzenlemesi yine mağdur üretir!
Aktüel

Ucu açık nafaka düzenlemesi yine mağdur üretir!

Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer, süresiz nafaka konusunda ucu açık bir taslağı kabul etmediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 18:33:00 -
Ucu açık nafaka düzenlemesi yine mağdur üretir!

YENİ AKİT  ANKARA

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer, “Süresiz nafakayı süreli hale getireceğiz deyip 23 yıla kadar sürebilecek ucu açık bir taslağı kabul etmiyoruz. Hakim taktirine bırakıldığında günümüzdeki mağduriyetler gibi daha bir çok mağduriyetler oluşturacaktır” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay