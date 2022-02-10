Ucu açık nafaka düzenlemesi yine mağdur üretir!
Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer, süresiz nafaka konusunda ucu açık bir taslağı kabul etmediklerini söyledi.
YENİ AKİT ANKARA
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer, “Süresiz nafakayı süreli hale getireceğiz deyip 23 yıla kadar sürebilecek ucu açık bir taslağı kabul etmiyoruz. Hakim taktirine bırakıldığında günümüzdeki mağduriyetler gibi daha bir çok mağduriyetler oluşturacaktır” diye konuştu.