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Siyaset Ücretsiz patates-soğan dağıtımını eleştiren Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den tokat gibi cevap
Siyaset

Ücretsiz patates-soğan dağıtımını eleştiren Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den tokat gibi cevap

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Hükümet, soğan, patates dağıtıyor, şu hale bakar mısınız?" sözlerine cevap veren AK Partili İbrahim Aydemir, "Aslında patatesi değil, bu zihniyeti çuvala koymak lazım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 15:50:00 -
Ücretsiz patates-soğan dağıtımını eleştiren Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den tokat gibi cevap

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'un, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini, vatandaşların beklentilerini bu kanunla karşıladıklarını belirtti.

Tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçilerin, yapılandırma için beklentisinin bulunduğunu dile getiren Aydemir, bu konuda bir düzenleme yaptıklarını anımsattı.

Aydemir, halk adına yapılan hizmetlere katılmasını istedikleri muhalefetin sadece söz ile hakikatleri ters yüz etme geleneğinin devam ettiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Şubat’ta, "Üreticinin patates soğanını alın ve halka destek olun. Siz bunu yaptınız da biz karşı mı çıktık?" dediğini, şimdi ise "Hükümet, soğan, patates dağıtıyor, şu hale bakar mısınız?" ifadesini kullandığını aktaran Aydemir, "Patates üreticisi ne söyleyecek size? Aklı sıra alay ediyorsun. Birikim olmayınca çuvallama da böyle oluyor. Aslında patatesi değil, bu zihniyeti çuvala koymak lazım. Bu zihniyet açıkta durdukça insanların zihni iğfal oluyor, bunu değiştirmek lazım" değerlendirmesinde bulundu.

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