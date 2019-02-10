Ücretsiz otoparkta ucuz siyaset

Hasan Özan Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Nilüfer Belediye binasının yanındaki 7 dönümlük alana kazandırılan ve ücretsiz olarak hizmet veren otoparkın girişindeki Büyükşehir Belediyesi ve BURBAK yazılı tabelaların önüne çam ağaçları konuldu. Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi yazısının kapatılması için yapılan çalışmayı ‘ucuz siyaset’ olarak nitelendirirken, Büyükşehir olarak Nilüfer’in her köşesinde hizmetlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.