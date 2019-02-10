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Ücretsiz otoparkta ucuz siyaset

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve ücretsiz olarak hizmet veren otoparkın girişindeki tabelanın önüne çam ağacı konularak Büyükşehir Belediyesi yazısının kapatılması için yapılan çalışma Başkan Alinur Aktaş tarafından 'ucuz siyaset' olarak nitelendirildi.

10 Şubat 2019 Pazar 09:04
Ücretsiz otoparkta ucuz siyaset

 Hasan Özan  Bursa 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Nilüfer Belediye binasının yanındaki 7 dönümlük alana kazandırılan ve ücretsiz olarak hizmet veren otoparkın girişindeki Büyükşehir Belediyesi ve BURBAK yazılı tabelaların önüne çam ağaçları konuldu. Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi yazısının kapatılması için yapılan çalışmayı ‘ucuz siyaset’ olarak nitelendirirken, Büyükşehir olarak Nilüfer’in her köşesinde hizmetlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 09:04
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