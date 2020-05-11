Ücretsiz izin parası ne kadar? Ücretsiz izin parası nasıl alınır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuruların yüzde 77'sinin 10 kişiden az çalışanı olan firmalar tarafından yapıldığını bildirdi. Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında başvuru şartlarının kolaylaştırıldığını, istenen belge sayısının azaltıldığını, 600 prim ödeme gün sayısını 450'ye indirdiklerini, 120 gün hizmet akdine tabi olma şartını da 60 güne çektiklerini anımsatan Selçuk, böylelikle daha fazla çalışanın bu destekten faydalanmasını sağladıklarını vurguladı. Kısa çalışma ödeneği alma şartlarını yerine getiremeyenlere ise işsizlik ödeneği verilmekte. Ayrıca ücretsiz izne çıkartılanlara ise iyine destek sağlanmakta.

Ücretsiz izin desteği ne kadar verilecek?

Ücretsiz izin maaş desteği, 3 ay boyunca işten çıkarma yasağını içeren düzenleme ile gündeme geldi. Bu durumda işveren için en önemli alternatif kısa çalışma ödeneği olarak görülürken, yeni düzenlemede işverenin işten çıkarma yerine çalışanını ücretsiz izne çıkarma hakkı veriliyor. Ücretsiz izne çıkartılan işçi için ise ücretsiz izin maaş desteği alacak.

Ücretsiz izin desteğine başvuru nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin açıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek bugünden itibaren yapabilirler.” dedi.

Ücretsiz izin parası ne kadar?

Bakan Selçuk, “Korona virüsle mücadele sürecinde, işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık bin 177 TL gelir desteği sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin Genel Sağlık Sigortalı sayılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sigorta primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanacağını yineledi.

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