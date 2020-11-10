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Ekonomi Ücretsiz izin maaşı son mu? | Ücretsizi izin maaşı ne zaman bitecek?
Ekonomi

Ücretsiz izin maaşı son mu? | Ücretsizi izin maaşı ne zaman bitecek?

Nakdi destek bitti mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle hem işverenlerin hem de çalışanların ekonomik açıdan güçlük çekmemesi adına devlet pek çok destek sağlıyor. Nisan ayında alınan kararla ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay nakdi destek yardımı yapılmaya başlandı. Alınan kararla söz konusu ödeme üç kez uzatıldı. Peki, nakdi ücret bu ay son mu? | Ücretsiz izin maaşı kaç ay uzatıldı?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:59:00 -
Ücretsiz izin maaşı son mu? | Ücretsizi izin maaşı ne zaman bitecek?

Ücretsiz izin maaşı bitti mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle nisan ayından itibaren ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek maaşı ödenmeye başladı. Nakdi destek maaşından faydalananlar bu maaşın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı?

Ücretsiz izin maaşı son mu? | Ücretsizi izin maaşı ne zaman bitecek?

Nakdi destek maaşının üç ay için ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak salgının devam etmesi vatandaşların güçlük çekmemesi adına bu karar üç kez uzatıldı. Kasım ayında ücretsiz izin maaşını alanlar, ödemelerin sona erip ermediğini merak ediyor.

Nakdi destek maaşı 17 Kasım 2020’de sona erecekti. Alınan kararla işten çıkarma yasağı, nakdi destek maaşı ve kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021’e kadar uzatıldı.

17 Nisan 2020’de başlayan destekler 17 Ocak 2021’de sona erecek. Ocak ayının dolmasıyla vatandaşlara 9 aylık destek sağlanmış olacak. Vatandaşlar salgının seyrine göre nakdi destek maaşının, kısa çalışma ödeneğini ve işten çıkarma yasağının uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.

Vatandaşların merak ettiği bu konu aynı zamanda TBMM gündeminde de yer alıyor. TBMM gündeminde bulunan bu teklif kabul edilirse işten çıkarma yasağı,  kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaşı uygulamasının 31 Haziran 2021’e kadar uzatılması planlanıyor.

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