Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Ücretsiz için parası kaç ay alınacak?

Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen bu ödemenin ne zaman başlayacağı ve söz konusu ödemeden yararlanmak isteyen vatandaşların ne zaman başvuru yapabileceği merak konusu olmuştu. İşte, ücretsiz izin maaş desteği başvurusu hakkında merak edilenler.

Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar?

Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Bu taslağa göre işten çıkarma yasaklanıyor. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.

Ücretsiz için parası kaç ay alınacak?

3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek. Başvuru şartları ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de bu destekten yararlanabilecek.