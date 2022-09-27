Uzmanlar özellikle kronik hastalıkları bulunanlar ve 65 yaş üstü vatandaşların mutlaka grip aşısı olması gerektiğini belirtiyor. Peki, grip aşısı kimlere ücretsiz uygulanıyor.

Ücretsiz grip aşısı randevusu nasıl alınır? 65 yaş üstü ücretsiz grip aşısı nerede yaptırabilir?

Kronik hastalıkları bulunanlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz olarak grip aşısı olabiliyor. Merakla beklenen girip aşılarının ülkemize ulaştığı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koca, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut" dedi.

Kronik hastalar ve 65 yaş üstü için grip aşıları e-Nabız sistemine tanımlandı. Vatandaşlar hastaneye ya da aile hekimlerine giderek aşı olmak istediklerini belirtebilir ve aşıyı reçete ettirebilir. Vatandaşlar eczanelerden grip aşılarını temin ettikten sonra aile hekimlerine uygulatabilirler.

Riskli grupta bulunmayan ancak grip aşısı olmak isteyenler ise eczanelerden ücretli bir şekilde aşılarını temin edebilir. Ancak ücretli satılan iğnelerin eczanelere ulaşıp ulaşmadığını öncelikli olarak öğrenmeniz gerekiyor.