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Kadın - Aile Ücretsiz "ata tohumu" dağıtıyor
Kadın - Aile

Ücretsiz "ata tohumu" dağıtıyor

Konya'da yaşayan 49 yaşındaki Sema Günbaş, 6 yıldır bahçesinde yetiştirerek çoğalttığı çeşitli ata tohumlarını, daha fazla yerde yetişmesi için ücretsiz dağıtıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 17:02:00 -
Ücretsiz "ata tohumu" dağıtıyor

Konya'da yaşayan 49 yaşındaki Sema Günbaş, 6 yıldır bahçesinde yetiştirerek çoğalttığı çeşitli ata tohumlarını, daha fazla yerde yetişmesi için ücretsiz dağıtıyor.

Günbaş, çiftçi bir babanın çocuğu olduğunu ve toprağa olan bağlılığını ata tohumları yetiştirerek sürdürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 25 yıldır muhasebecilik yapan 3 çocuk annesi Günbaş, yetiştiriciliğe 6 yıl önce, satın aldığı domatesin içindeki çekirdeğin çimlendiğini görmesiyle başladığını anlattı.

Günbaş, "O tohumu görünce 'Biz bunu mu yiyoruz?' dedim. Daha sonra bazı araştırmalar yapmaya başladım. İçimde hep ekip dikme hevesim vardı zaten. Buğday tarlalarının içinde büyüdüm. Satın aldığım domates, bu işlere başlamamı sağladı." dedi.

Günbaş, sosyal medyada ata tohumlarıyla ilgili gruplardan birine üye olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Çalışmalarımı büyütmek için ata tohumu takas grubuna üye oldum. Orada çeşitli sebze ve meyve fideleri paylaşıyorlardı. Bu gruptan tohum almaya karar verdim. Bahçemde ufak denemelerle bu işe başladım. Mantar torbaları aldım, bodrumda istiridye mantarı ürettim. Daha sonra 7 bin 500 metrekare bir tarla kiraladım, mısır ektim. Eşim, 'yapamazsın' dedi, yaptım. O tarladan çok güzel mahsul aldım ve bu başarı beni daha çok teşvik etti."

 

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