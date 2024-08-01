Ücretli ziyaret dönemi başlıyor! İşte Kariye Cami giriş ücreti

Uzun yıllar müze olarak kullanıldıktan sonra 6 Mayıs'ta bir kısmı tekrar ibadete açılan Kariye Camii'nde 19 Ağustos itibarıyla ziyaretçi yönetim planına geçiliyor. “İbadet” ve “ziyaret” yerlerinin daha evvel ayrıldığı mabet, cuma günlerinde sadece ibadet için yerli ve yabancı ziyaretçilere açık olacak.

“Turistik ziyaretler için kişi başı 20 avro bilet ücreti ödenecek”

Tarihi cami, cuma dışındaki günlerde ise hem ziyaret hem de ibadet maksatlı ziyaret edilebilecek. Ancak söz konusu altı günde Kariye Camii'ne yapılacak turistik ziyaretler için kişi başı 20 avro bilet ücreti ödenmesi gerekecek.

Cuma günleri dışında Kariye Cami'nde ibadet etmek isteyen Türk vatandaşları ile yabancı ülkede yaşayan Müslümanların bilet ücreti ödeyip ödemeyecekleri ve camiye ne zaman girebilecekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yapacağı açıklama sonrasında belli olacak.