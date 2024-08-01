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Kültür - Sanat Ücretli ziyaret dönemi başlıyor! İşte Kariye Cami giriş ücreti
Kültür - Sanat

Ücretli ziyaret dönemi başlıyor! İşte Kariye Cami giriş ücreti

Yeniakit Publisher
2024-08-01 20:17:00 -

Cuma günleri sadece ibadete açılacak olan Kariye Camii diğer günlerde turistik ziyarete açık olacak.

Uzun yıllar müze olarak kullanıldıktan sonra 6 Mayıs'ta bir kısmı tekrar ibadete açılan Kariye Camii'nde 19 Ağustos itibarıyla ziyaretçi yönetim planına geçiliyor. “İbadet” ve “ziyaret” yerlerinin daha evvel ayrıldığı mabet, cuma günlerinde sadece ibadet için yerli ve yabancı ziyaretçilere açık olacak.

“Turistik ziyaretler için kişi başı 20 avro bilet ücreti ödenecek”

Tarihi cami, cuma dışındaki günlerde ise hem ziyaret hem de ibadet maksatlı ziyaret edilebilecek. Ancak söz konusu altı günde Kariye Camii'ne yapılacak turistik ziyaretler için kişi başı 20 avro bilet ücreti ödenmesi gerekecek.

Cuma günleri dışında Kariye Cami'nde ibadet etmek isteyen Türk vatandaşları ile yabancı ülkede yaşayan Müslümanların bilet ücreti ödeyip ödemeyecekleri ve camiye ne zaman girebilecekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yapacağı açıklama sonrasında belli olacak.

Kültür Bakanı açıkladı! Kariye Camii'ye turistik ziyaret ücreti belli oldu
Kültür Bakanı açıkladı! Kariye Camii'ye turistik ziyaret ücreti belli oldu

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