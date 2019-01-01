Ücretli poşet uygulaması bugün başladı! Sıfır Atık Projesi ile 20 milyarlık tasarruf

Hacı Yakışıklı Ankara

Yeni Akit’e konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘çevre’ ve ‘şehircilik’ çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye, bugünden itibaren özellikle market alışverişlerinde ücretli poşet uygulaması başladı.

Kaynağında ayrıştırma

Bakanlığının “Sıfır Atık Projesi”ne ilişkin çarpıcı rakamlar ortaya koyan Bakan Kurum, projeyle ilgili şunları söyledi: “Sıfır Atık’ta bizim hedefimiz 2023 yılında yaklaşık yılda 20 milyar tasarruf sağlamak. Bu sayede cari açığa direkt olarak etkisi olacak. Biliyorsunuz en fazla açığımız enerjide ve o açığı da azaltacak. Neticede bunların hepsine baktığınızda petrol ham maddeli ürünler. Plastik noktasında biliyorsunuz poşetleri 1 Ocak itibariyle ücretlendirdik. Diğer taraftan da Sıfır Atık Projesi ile biz ürünleri artık kaynağında ayrıştıracak sistemler kuruyoruz. Bu sistemlerin bir parçası da Pet şişe, metal şişe, cam şişe, kâğıt ambalajları aslında daha önceki düzenlemede de piyasaya süren firmaların bunları toplamakla ilgili bir sorumlulukları var. Bunları piyasaya süren firmalar ürün başına belli ücretleri Bakanlığımıza yatırmak zorundalar. Bakanlığımız da bu ücretleri bunların toplanması ve Sıfır Atık sisteminin yaygınlaşması için kullanacak. Biz artık geri dönüşüm çerçevesinde bunları yeniden üretime koyacağız ve hem ham madde noktasındaki ithalatı azaltacağız hem de bunların doğaya olan zararlarını azaltmış olacağız.”

“Çukur siyasetinin yaraları sarıldı”

Güneydoğuda terörün açtığı yaraların birer birer sarıldığını söyleyen Bakan Kurum, vatandaşların Sur, Cizre, Şırnak, Hakkari’de çukur eylemlerinden kaynaklı mağduriyetlerinin büyük oranda giderildiğini ifade etti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sur, Cizre, Şırnak, Hakkari’de çukur eylemlerinden kaynaklı vatandaşlarımızın mağduriyetini engelleme adına tüm bölgelerde modern, güvenli, şehrin siluetine, mimarisine uygun konutların inşası devam ediyor. Birçok nokta artık bitme aşamasına geldi. Cizre’de konutlarımız bitti. Şırnak’ta büyük bir kısmı tamamlandı. Hakkari’de de aynı şekilde. Sur’da mevcut ihalelerimizin dışında kalan bölgelerin ihalelerini yapmak suretiyle Sur’un da eski tarihi kültürün dokusuna ulaşması noktasında hızlı bir çalışma sürdürülüyor. İnşallah 2019 yılı içerisinde bu terör olaylarından etkilenen bölgedeki bütün ihaleleri yapmış yüzde 70-80’ini de vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Kalanların da bir kısmı 2019 yılı içerisinde bir kısmı da 2020’de tamamlanır ve inşallah 2020 itibariyle de bölgede terörden etkilenen alanlardaki bütün çalışmayı tamamlamış oluruz. Yaraları sarmış oluruz.”

Tapuda QR kod dönemi

Tapuda QR kod uygulamasının başlatıldığını hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin şunları söyledi: “Yeni tapularımız QR kodlu. Bu tapularla birlikte ada parsel gereksiz bilgilerin olmadığı QR koduyla direk cep telefonunuzdan konumuna erişebildiğiniz yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. Selçuklu desenleriyle düzenlenmiş yeni bir tapu senedimiz var. QR koduyla birlikte Tapu kimlik numarası var. Bu kimlik numarasında bu tapu nereden gelmiş nasıl oluşmuş, terki neymiş, ilk malikleri neymiş yani tapunun bütün seceresini göreceğiz orada. İleriki süreçte digital olarak anında bilgilerine erişebileceğiz. Bu sürece geçmemiz ileriki aşamada 3 boyutlu tapuya geçmek istiyoruz. Değerleme haritaları çıkarılacak. Bunların altyapısına olumlu manada katkı sağlayacak. Tapu da başka çalışmalarımız da var. Raiş bedelden güncel bedelden yapılmasına ilişkin o süreci yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızda bir kararname gönderdi. Kararnamenin yayınlamasına müteakip pilot bölgeler seçip güncel değer üzerinden tapu devirlerini yapacağız.”

2030’a kadar 6.7 milyon konut dönüştürülecek

Bakanlığın en önemli hizmetlerinden biri olan kentsel dönüşüme de değinen Bakan Kurum, 2030 yılına kadar 6 milyon 700 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Kurum, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

440 bin bina yıkıldı

“Şu anda 5 milyon 2030’a kadar 6.7 milyon bağımsız bölüm olacağını düşünüyorum. Bunu bizim 20 yıl içinde dönüştürmemiz gerekiyor. Bugüne kadar 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkardığı yasa çerçevesinde Bakanlık olarak yaklaşık 580 bin-590 bin konutun dönüşümü başlatıldı. 440 bini yıkıldı. Bizim tabi bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. Olası depremlerden dolayı. Biliyorsunuz Yalova’da oldu Çınarcık’ta. Bu depremlerden hem vatandaşlarımızın hem de devletimizin en az etkilenmesi için bu dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor. Buna ilişkin düzenlemeler meclisimizde yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenlemelerde hem alanda inşaat yapımının vatandaş sürecindeki olumsuz etkilerini azaltmak adına bakanlığımızın yayınladığı teknik ve mali kriterlere uygun firmalar dönüşüm işine girebilecekler ve tamamlama sigortası yapmak zorundalar. Veya Bakanlığın belirleyeceği o teknik yeterliliği veya teminat şartlarını sağlamak zorundalar. Bu da dönüşümdeki olası vatandaş mağduriyetlerini engellemek adına düzenleme olacak. Bizim hedefimiz yılda 300 bin konut dönüştürmek ülke genelinde. Bunun yaklaşık yüzde 10’unu da Bakanlık ve ilgili bağlı kuruluşlarıyla yapmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla biz Bakanlık olarak 30 bin kontu dönüştürmemiz gerekiyor. Bu hedef çerçevesinde arkadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar alansal bazda.”