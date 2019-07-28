Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi nedir?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi nedir? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev almak isteyen öğretmen adayları, ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerini merak ediyor. Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Başvurular elektronik ortamda e devlet üzerinden yapılabiliyor. Herhangi bir PTT şubesinden e-devlet şifresi temin ederek başvuru sağlanabilir. Peki Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi nedir? İşte detaylar...

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi nedir?

Ücretli öğretmenlik başvurusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2019-202 0eğitim öğretim yılının 1. Döneminin başlamasına az bir zaman kala öğretmenlik yapmak isteyenler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak başvuru tarihleri ilşe ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

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PTT’den ya da internet üzerinden mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınabilen e devlet şifresiyle vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana ‘ücretli öğretmenlik’ terimini yazarak arama gerçekleştirecek.

Adaylar açılan sayfada ‘Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ başlığına tıklayarak, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak. Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.

Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar?

1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli aylık katsayısına göre, 2019 yılının ikinci aktı ayında öğretmenlerin ders saati başına alabileceği ek ders ücretinin net miktarı (%15 gelir vergisi diliminde) şöyle olacak.

E-devlet şifresi nereden alınır?

E-devlet şifresinin herhangi bir PTT şubesinden temin edilmesi mümkündür. T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu fotoğraflı bir kimlik belgesi ibraz edilerek alınan şifre kişiye kapalı bir zarfın içerisinde teslim edilir. Sisteme ilk girişin ardından kapalı zarfın içerisinde verilmiş olan bu şifrenin değiştirilmesi istenir. Şifrenin unutulması durumunda şifre yenileme işlemi yapabilir. Şifre yenileme işlemini yapabilmek için önceden sisteme cep telefonu bilgisinin kaydedilmiş olması gerekmektedir. Sisteme bir cep telefonu kaydedilmiş ise yine bir PTT merkezine giderek aynı şekilde e-devlet şifresinin talep edilmesi gerekir.