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Eğitim Ücretli öğretmen maaşlarına zam mı yapıldı? Ücretli öğretmen maaşları son durum:
Eğitim

Ücretli öğretmen maaşlarına zam mı yapıldı? Ücretli öğretmen maaşları son durum:

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, ücretli öğretmen maaşları arttı mı? Usta öğreticilerin maaşları ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-07-18 18:23:00 -
Ücretli öğretmen maaşlarına zam mı yapıldı? Ücretli öğretmen maaşları son durum:

Kabine toplantısı 18 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ücretli öğretmenlik konusuna değindi. Peki, ücretli öğretmen ücretleri ne kadar oldu?

Ücretli öğretmen maaşlarına zam mı yapıldı? Ücretli öğretmen maaşları son durum:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir müjde de ücretli çalışan öğretmen ve usta öğreticilerimize. MEB'e bağlı ek ders ücreti görev yapan öğretmenler ve usta öğreticiler ile kuran kursu öğreticilerine 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız. Usta öğreticilerimizin ücreti de 7400 liraya çıkmaktadır” açıklamasında bulundu.

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