Ücretli öğretmenlik başvurusu İlçe Milli Müdürlüğü’ne yapılır ve sözleşme yalnızca bir öğretim yılını kapsar. Söz konusu kadroya öğretmen atanması halinde ücretli öğretmenin anlaşması sonlandırılır. Ücretli öğretmen maaşları, kadrolu meslektaşlarına göre daha düşüktür.

Ücretli Öğretmen maaş zammı Ocak 2021'de ne kadar yapılacak?

2020 yılının son dönemlerinde öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı gündeme taşındı. Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik yapan binlerce eğitimci 2021 yılında öğretmen maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Yeni yılın ilk döneminde yüzde 3 maaş zammı alacak öğretmenler ikinci 6 aylık dilimde ise yine aynı oranda maaş artırımı alacak.

Kimler Ücretli Öğretmenliğe Başvurabilir?

Üniversitelerin dört yıllık lisans, iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan kişilerin yanı sıra emekli öğretmenler de ücretli öğretmenliğe başvurabilir. Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinden mezun olan kişilerin başvuruları kabul edilmektedir. Ücretli öğretmenliğe başvurabilmek için aranan temel şartlar ise şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.