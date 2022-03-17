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Ekonomi Ücretli çalışan sayısı arttı
Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 23:10:00 -
Ücretli çalışan sayısı arttı

Geçen yılın ilk ayında 12 milyon 676 bin 268 çalışan sayısı, bu senenin aynı dönemde 13 milyon 536 bin 984 kişiye yükseldi. Ocakta ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 5.4, inşaat sektöründe yüzde 0.2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocakta bir önceki aya göre değişim göstermedi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe aynı kaldı, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.2 arttı, inşaat sektöründe ise yüzde 1 geriledi.

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