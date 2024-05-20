UCM'nin skandal kararına Hamas'tan tepki! 'Kurbanı cellatla aynı kefeye koyuyor'

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas liderleri hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmasının ardından Hamas karara tepki gösterdi.

"Kurbanı cellatla aynı kefeye koyma girişimleri..."

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı'nın bazı Filistinli direniş liderlerine karşı tutuklama emri çıkararak kurbanı cellatla aynı kefeye koyma girişimlerini şiddetle kınıyor. Hamas, BM sözleşmelerini ve kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Filistin direnişinin liderlerine karşı çıkarılan tüm tutuklama emirlerinin iptalini talep ediyor” denildi.

Heniyye ve bazı Hamas liderleri hakkında tutuklama talebi

Khan, Hamas İslami Direniş Hareketi lideri Yahya Sinvar, Hamas’ın El-Kassam Tugayları olarak da bilinen askeri kanadının komutanı olan ve Deif adıyla da bilinen Muhammed Diyab İbrahim el-Masri, Hamas’ın Gazze lideri Yahya Sinwar ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmuştu.

İsrail ve Hamas üst düzey liderlerine yönelik tutuklama kararlarına ilişkin son sözü, Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçları söyleyecek.