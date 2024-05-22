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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden İran lideri Reisi'nin cenaze törenine katılacak
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden İran lideri Reisi'nin cenaze törenine katılacak

Yeniakit Publisher
2024-05-22 16:30:00 - 2024-05-22 16:37:35
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden İran lideri Reisi'nin cenaze törenine katılacak

Partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında vefat eden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine katılacak.' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

* Önümüzdeki dönemde dış politikada Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun bir mesaisi olacak.

* Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'nın birliğinin korunması noktasında herkesin yüksek bir hassasiyetle ve sorumlulukla davranması gerektiğini ifade ettiler.

* Kardeş İran halkına bir kez daha taziyelerimizi sunuyoruz. Zor günlerinde İran'ın yanındayız.

* AKINCI İHA'nın çok uzun ve zorlu hava koşullarında bir uçuş gerçekleştirerek merhum şahsiyetlerin yerini tespit etmesi, Türkiye'nin bu konudaki imkan ve kabiliyetinin nasıl geliştiğini göstermesi bakımından önemlidir.

* Bu talep başlı başına şunu kayda geçirmiştir ki; Netanyahu ve hükümetteki savunma bakanı başta olmak üzere diğer hükümet üyeleri doğrudan savaş suçlarından sorumludurlar.

* İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanımasını memnuniyetle karşılıyoruz.

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında vefat eden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine katılacak.

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