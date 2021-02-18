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Yerel Uçmak için yapmıştı... Şimdi eve giderken kullanıyor
Yerel

Uçmak için yapmıştı... Şimdi eve giderken kullanıyor

Bursa’da uçmak için paramotor yapan İbrahim Dinçer, yağış nedeniyle paramotoru karların üzerinde kayak yapmak amacıyla kullanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 21:22:00 -
Uçmak için yapmıştı... Şimdi eve giderken kullanıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesi, Beşevler Mahallesi`nde uçuş okulu sahibi olan 51 yaşındaki İbrahim Dinçer, paraşütle uçmak için kullanılan paramotorla kayak yaptı.

Bursa`ya kar yağmasını fırsat bilen Dinçer, sırtına paramotorunu takıp ayağına giydiği kızak takımlarıyla her yere paramotoruyla kayarak gidiyor. Paramotorla kızak yapıldığını gören vatandaşlar hayretler içinde kalıyor.

Uzun yıllar yamaç paraşütü yaptığını belirten İbrahim Dinçer, "Evde otururken aklıma paramotorla kayak yapmak geldi. Kızak takımlarımı giyip sırtıma da paramotoru taktım. Bursa sokaklarında karı fırsat bilip gezmedik yer bırakmadım. Mahallemde oturanlar benim bu durumuma alıştı. İlk defa görenler çok şaşırıyor" dedi.

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