Üçlü averaj ne demek? Üçlü averaj nasıl hesaplanır?

Süper Lig karşılaşmaları büyük bir heyecanla devam ediyor. 6 Şubat akşamı Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Büyük derbide sarı kırmızı takım 1-0 galip gelmesi sonucu puanını 48'e yükseltti.

Süper Lig’de büyük derbi olan Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmasında, sarı kırmızı takım sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetin ardından sarı kırmızı takımın puanı 48 olurken averajla lider koltuğuna oturdu. Galatasaray lider koltuğuna otururken Fenerbahçe ise aynı puanla 2. sırada yer aldı.

Konyaspor – Beşiktaş karşılaşmasında, siyah beyazlı takım galip gelirse 48 puana ulaşacak. Bu karşılaşmaların üzerine futbolseverler üçlü averajın ne olduğu ve nasıl hesaplandığını merak etmeye başladı. Peki, üçlü averaj ne demek?

Üçlü averaj ne demek?

Üçlü averaj; üç takımın ligi aynı puanla bitirmesiyle oluşmaktadır. Takımların maçlarda aldıkları puanlar hesaplanır. Puanlar eşit olduğu takdirde gol averajına bakılır. Gol averajında da eşitlik korunuyorsa en fazla gol atan takım öne geçmiş olur.

Üçlü averaj nasıl hesaplanır?

Puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir ve ardından takımlar arasındaki puan üstünlüğü kontrol edilmektedir. Puan cetvelinde eşitlik olduğu takdirde, 1.bentte belirtilen puan cetvelinde bulunan gol averajı kontrol edilmektedir. (Gol eşitliği bulunuyorsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün olmamaktadır.) Eşitlik varsa fazla gol atan takım dikkate alınmaktadır.

Bütün bu durumlar sonrası eşitlik devam ediyorsa, genel puan cetvelindeki averaja bakılır. Eşitlik devam ediyorsa fazla gol atan takım üstün sayılır.

Beşiktaş, Konyaspor maçından galibiyetle ayrılırsa 48 puan ile üçlü averajda Süper Lig’de lider koltuğuna oturacaktır.