Uçkur skandalında 40. rezalet!

Yavuz Selim İstanbul



CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından göreve getirilen Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut’un 16 yaşındaki Berivan isimli kız çocuğuna tecavüz edip hamile bıraktığı ortaya çıktı. Yetiştirme yurdunda kalan kıza “yardımcı olacağım” diyerek yaklaşan Karabulut’un, tecavüz rezaletinin üzerini örtmek için ailesine yüklü miktarda para önerdiği belirlendi. Berivan’ın daha sonrasında evlenerek yuva kurduğu eşinin gündeme taşıdığı rezalet, CHP’de bulaşıcı salgın gibi yayılan tecavüz silsilesini gündeme getirdi.

Uçkur rezilliği

CHP yönetiminin sessiz kalması sebebiyle yaygın ahlaksız olaylar, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün 20 Kasım’da parti teşkilatından bir kadına tecavüz etmesiyle başladı. Ardından Ümraniye, Pendik, Avcılar, Esenler, Didim ile Konya, Bursa, Muğla, Sivas, Antalya teşkilatlarına sıçrayan taciz, tecavüz ve zina vakası sayısı kısa sürede 40’ı aştı. İşte o ahlaksız olaylar:

* CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, 20 yaşında kadını zorla restoranta kapatıp taciz etti.



* CHP’li Kartal Belediyesi Özel Kalem çalışanı G.Ö.A. CHP İlçe Teşkilat görevlisi D.A.’ya cinsel saldırıda bulundu.



* CHPli Manavgat ilçe yöneticisi ve aynı zamanda gazeteci olan Recep Memili, kız çocuğuna tâcizden hapis cezası aldı.

Ayyaş sapıklar

* CHP İzmir Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, zabıta kadını taciz etti. Mağdur şikayetçi olunca “içkiliydim, özür dilerim” diyerek suçunu itiraf etti.



* CHP’li Müsteşar Saim Kendir, yüzme öğretme bahanesiyle 4 kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis yedi.

Toplantı bahanesiyle...

* CHP Mudanya İlçe Başkanı Hasan Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun toplantı düzenlediği otelde garson kızı taciz etti.



* CHPli Tekirdağ Saray Belediyesi’nde Başkan Danışmanı Savaş Korucuoğlu, stajyer öğrencileri taciz etti.



* CHPli Tekirdağ Saray Belediyesinde Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi olan Dilaver Perçin, belediye çalışanı Ö.T.yi taciz etti.



* CHP Antalya İl Gençlik Kolları’nın Döşemealtı Mesire alanındaki kampında İl Başkanı Mürsel Coşkun, 17 yaşındaki CHP’li genç kızı taciz etti.



* CHP 36. Olağan Kurultayı’na gitmek için Kuşadası’ndan hareket eden otobüste 13 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden CHP Kuşadası İlçe Yöneticisi M.Y tutuklandı.



* CHP’li Sivas Akıncılar İlçe Başkanı H.Ç, İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni E.S’yi taciz etti, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fuhuş çetesinin elebaşı

* CHP Kozan Gençlik Kolları Başkanı Kadir Oruç, Adana’nın Kozan ilçesinde pitbull cinsi köpeklerle korkuttukları yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yaptı. 18 kişilik çetede yer alan CHP’li Oruç tutuklandı.



* Aydın’ın Didim ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, iş istemeye gelen S.T.’ye, CHP’li Meclis Üyesi Ali Çağlar ile DİBEL Müdürü Öner Çiçek ile birlikte tecavüz etmekle suçlandı. Partililer tecavüzcü Atabay’a destek eylemi yaparak, “Atabay yalnız değildir” pankartı açtı.



* Bilgisayarında çocuk pornosu ele geçirilen CHP’li Bolu Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Özen tutuklandı.



* CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, mavi tıklı, onaylı resmi twitter hesabında pedofili/çocuk pornosu paylaştı.



* CHP’li Barış Yarkadaş, Pendik’te ilçe teşkilatında vaka yaşandığını belirterek, Kılıçdaroğlu’na İstanbul’daki taciz ve tecavüzlerle ilgili dosya verildiğini söyledi.



* CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

‘Öpücük ver adayımız ol’

* Yazar Nazlı Eray, Genel Merkezde bir belediye başkan yardımcısının kendisine “Bir öpücük ver adayımız sen ol” diye tacizde bulunduğunu açıkladı.



* CHP’li Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. tarafından cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edilen Z.A.’ya şikayetini geri çekmesi için protokol yapıldı.



* CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında taciz suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.



* Bursa Osmangazi CHP İlçe Başkanı Metin Akyolcular, iki genç kızı taciz etti.



* Konya Ereğli’de F.G. isimli kadına taciz skandalıyla ismini duyuran ve hapis yatmış olan Bülent Ecevit Tatlıdil, 31 Mart yerel seçimlerinde Ereğli Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

Evli kadına sarkıntılık

* CHP Tokat Milletvekili Feramuz Şahin, evli kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası aldı.



* Bir çocuk annesi A.E, CHP Muğla İl Yöneticisi Mehmet A. tarafından CHP İl binasında cinsel saldırıya uğradığını duyurdu.



* Giresun Bulancak CHP İlçe Başkanı Necmi Sıbıç’ın evli kadınlara ‘bulancakla’ isimli sosyal medya hesabından cinsel içerikli mesajlar attığı belirlendi.



* Tekirdağ-Kapaklı’da Belediye Başkanlığı yapan İrfan Mandalı’nın tacizden sabıkası bulunuyor.



* CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’nın Danışmanı Rafet Yurdakul, online toplantı sırasında bir kadına karşı soyunarak çirkin görüntüler sergiledi.



* CHP üyesi Nurcan Y., (39) CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y.’nin tecavüzüne uğradı, bu tecavüz sonrasında düşük yaptı.