Uçhisar Kalesi çevresindeki vadilerde 5. Kapadokya Okçuluk Festivali başladı

Kapadokya Okçuluk Festivali, Uçhisar Kalesi ve çevresindeki vadilerde başladı. Festival kapsamında düzenlenen Parkur Okçuluk Yarışması'na katılan 250 sporcu, 21 istasyondan oluşan parkurda geleneksel okçuluk becerilerini gösteriyor.

Geleneksel Türk okçuluğuna ilgi duyan sporcuları Kapadokya'da buluşturan festivalde atışlar, doğal arazi şartlarında hazırlanan parkurdaki 2D ve 3D hedeflere yapılıyor.

Festival organizatörü Fethi Yöndemli, organizasyonun bu yıl beşincisinin düzenlendiğini, etkinliği ise yaklaşık üç yıldır Uçhisar bölgesinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Geleneksel okçuluğun yalnızca bir spor değil aynı zamanda kültürel bir faaliyet olduğunu ifade eden Yöndemli, tarihi dönemlerde kullanılan kıyafetleri günümüzde yaşatmaya çalıştıklarını anlattı.

"Geleneksel sporların ruhunu yaşatmak ve başta gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" diyen Yöndemli, tarihte gömülü kalmış birçok bilgiyi gün yüzüne çıkardıklarını, bölgeye gelen misafirlere ve halka geleneksel Türk okçuluğunun ne olduğunu ve nasıl yapıldığını anlattıklarını söyledi.

"Hiçbirinde aynı hedefe atmıyorlar"

Yöndemli, parkurdaki 21 istasyonun her birinde farklı hedef ve kuralların uygulandığını kaydetti: "Hiçbirinde aynı hedefe atmıyorlar. 21 farklı istasyonda kendine özgü kuralları olan istasyonlarda yarışıyorlar. 21 istasyonun sonunda genel toplam puanlamasıyla derecelendirme yapacağız."

Arazi şartları nedeniyle 12 yaş ve üzerindeki sporculara yönelik düzenlenen yarışma; minikler, gençler, yetişkin kadınlar ve yetişkin erkekler olmak üzere dört kategoride yapılıyor. Geleneksel kıyafetlerin ön plana çıkarıldığı festivalde en beğenilen kıyafet yarışması da düzenleniyor.

Katılımcılardan Mehmet Fatih Tan da geleneksel kıyafetleri etkinliğin önemli bir parçası olarak tanımladı. Tan, "Geleneksel okçuluk hem bir spor olmasının yanında hem de bir kültürdür. Kapadokya bölgesi eşsiz bir coğrafyaya sahip. Bölgede bulunan vadiler, parkur yarışmalarını düzenleyebileceğimiz çok güzel alanlar sunuyor. Üç yıldır bu bölgede düzenliyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen Polat: "Burası zaten büyülü bir yer"

Festivale Kahramanmaraş'tan katılan Zeynep Polat, organizasyona daha önce de katıldığını söyledi. Bu spora babasıyla birlikte başladığını anlatan Polat, "2016 yılında babam başladı, o da erkek kardeşimle birlikte bizi teşvik etti. Birlikte yarışmalara katıldık" dedi.

Festivali "her yıl daha da güzelleşen" bir organizasyon olarak nitelendiren Polat, "Kapadokya'da yarışmaya katılmaktan çok mutluyuz. Burası zaten büyülü bir yer. Geleneksel kıyafetlerle burada olmak daha da güzel" diye konuştu.

Kapadokya'nın doğal ve tarihi dokusu içinde yapılan atışlar, izleyicilere renkli görüntüler oluşturdu.