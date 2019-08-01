ÜÇGE Kaızen çalışmalarına hız verdi

Mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri alanında dünyanın sayılı markaları arasında yer alan ÜÇGE, sürekli gelişim ve iyileştirme odaklı çalışmaları kapsamında sürdürdüğü “Kaizen Sistemi”ne, düzenlediği lansman ile hız verdi.

Kurulduğu günden bu yana sürekli gelişim ve iyileştirme odaklı faaliyetler yürütmeye büyük önem veren ÜÇGE, bu kapsamda “Kaizen ile Adım Adım Gelecek” sloganıyla düzenlediği lansmanlarını Bursa OSB merkez fabrikasında ve Mustafakemalpaşa OSB fabrikasında gerçekleştirdi. Lansmana özel düzenlenen yemek organizasyonunda ÜÇGE çalışanları bir araya geldi. ÜÇGE çalışanlarına, Kaizen Sistemi’nde gelinen son nokta, ÜÇGE’de hayata geçirilen Kaizen uygulamaları ve bundan sonra gerçekleştirilecek aşamalar hakkında video ve sunumlarla bilgilendirmeler yapıldı.

ÜÇGE Grup şirketlerinde Kaizen sistemi sürecini yöneten ÜÇGE Lojistik Grup Sorumlusu İsmail Yavuz, lansmanda yaptığı açıklamada “ ÜÇGE, 1976 yılından beri göstermiş olduğu daima ileri koşan ve yüzünü her daim daha iyiye çeviren anlayışını her zaman çalışanlarından alan bir firma olmuştur. Bu anlayış ile “İşi en iyi yapan bilir” felsefesinden yola çıkarak işletmenin tüm kademelerinde çalışan mavi ve beyaz yaka personelin katkıları ile kurduğumuz Kaizen Sistemi’ni yeniden güncelleyerek daha da hız verdik. Kurum içinde şimdiye kadar teknoloji, maliyet ve zaman açısından tüm süreçlerimize büyük katkı sağlayan pek çok Kaizen önerisi hayata geçirildi. Uzun yıllardır uyguladığımız sistemin, mevut çalışanlarımızın daha aktif katılımı ve şirketimize yeni katılan arkadaşlarımızın da sürece dâhil edilmesi ile sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz ” dedi.