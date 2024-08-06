Uçan kuştan haberi olan Abdulkadir Selvi'den, Türkiye'yi ayağa kaldıracak "CHP" iddiası! "Yok artık" diyeceksiniz

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ittifak yaptıkları taktirde eylül kurultayının seçim olması kaçınılmaz. Bu da Özgür Özel açısından tehlike çanlarının çalması anlamına geliyor. CHP’de tsunami yaşanacak demektir" dedi.

Abdulkadir Selvi, CHP’nin 6-9 Eylül tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Tüzük Kurultayı’na dikkat çektiği yazısında, “Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ittifak yaptıkları taktirde eylül kurultayının seçim olması kaçınılmaz. Bu da Özgür Özel açısından tehlike çanlarının çalması anlamına geliyor. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu kurultayda Özgür Özel’e karşı ittifak yaparlarsa CHP’de tsunami yaşanacak demektir” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu ile kurduğu ittifak sayesinde CHP Genel Başkanlığı’na seçildiğini anımsatan Selvi, “CHP’de şimdi gündem eylül ayında yapılacak olan tüzük kurultayı. Özgür Özel şimdi eylül kurultayında seçim olmasın, Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu işbirliği yapmasın diye uğraşıyor. Tabii Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu için karar zamanı yaklaşıyor. Kılıçdaroğlu’nun 500-550 delegesi var. Ama kongre süreci başlayınca yarısını kaybeder. Çünkü genel başkan değil. O nedenle eylülde seçim kurultayı isteyip gücünü kullanabilir” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun İstinaf Mahkemesi’nde olan davasıyla meşgul olduğunu belirten Selvi, “İmamoğlu açısından yasak cenderesinde gibi bir tehlike söz konusu. İstinaftaki dosyası onanıp Yargıtay’a gittiği taktirde Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için düğmeye basar. ‘CHP Genel Başkanı olan bir Ekrem İmamoğlu’nu siyasi yasaklı hale getirmek mümkün olmaz’ diye hesap yapıyor. Bu yanlış bir hesap değil” yorumunu yaptı.

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CHP’de rollerin ağustos ayının sonuna doğru daha da netleşeceğine işaret eden Selvi, şöyle devam etti:

“Kılıçdaroğlu’nun karar arifesinde olduğu, ağustosun ikinci yarısından sonra tavrını netleştireceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayının seçimli olmasına karar verirse CHP’de hesaplar karışacak. Yeni dengeler ortaya çıkacak. Bu aşamada altın hisse Kılıçdaroğlu’nun elinde denilebilir. Kiminle ittifak yaparsa diğeri zor durumda kalacak demektir. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i tercih ederse İmamoğlu’nun ne yapacağı önem kazanacak. İmamoğlu bu denge karşısında parti içi mücadeleye girmeyebilir.

Eğer Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ittifak yaparsa o zaman Özgür Özel’in ne yapacağı önemli olacak.

Eğer Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu kurultayda Özgür Özel’e karşı ittifak yaparlarsa CHP’de tsunami yaşanacak demektir.”