Uçan baz istasyonları geliyor

Japonya'nın önde gelen kablosuz taşıyıcısı NTT Docomo Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Airbus'a ait bir tedarikçiyle ortaklık yoluyla 2026 yılında bir hava telekomünikasyon baz istasyonu filosunu faaliyete geçireceğini söyledi.

Uçan baz istasyonları 2026'da faaliyete geçecek

Docomo ve diğer üç yatırımcı, yüksek irtifa platform istasyonları geliştiricisi olan Aalto HAPS'a 100 milyon dolara kadar yatırım yapma sözü verdi. Hedefe ulaşılması halinde Japon havayolu, hava istasyonlarını ticari uygulamalarda kullanan dünyadaki ilk havayolu şirketi olacak.

Docomo'nun ana şirketi Nippon Telegraph & Telephone'un (NTT) başkanı Akira Shimada Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Son derece etkili hizmetler sunabileceğiz" dedi. NTT ile uydu operatörü Sky Perfect JSAT'ın ortak girişimi olan Space Compass, Docomo ile birlikte Aalto HAPS'ın finansman turuna liderlik ediyor.

Space Compass ve Docomo, Airbus ve Aalto ile iş ortaklıkları kurdu. Docomo, 2026'da ticari operasyonlara başlama hedefiyle bu yıl ve 2025'te Batı Japonya'da HAPS platformlarının saha testini başlatacak. Hava platformlarının başlangıçta deprem ve tayfunların ardından iletişimi hızlı bir şekilde yeniden kurma aracı sağlaması bekleniyor.

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Docomo, on yılın sonuna doğru HAPS'ı Japonya'nın her yerinde kullanıma sunmayı planlıyor. Platformlar, karasal baz istasyonları kurmanın mümkün olmadığı adalara hizmet verecek. Teknolojinin deniz ve dağlık alanlardaki endüstriyel uygulamaları öngörülüyor.

HAPS'ın yakın zamanda ağ bağlantısındaki dijital boşluğu doldurması bekleniyor. Hintli araştırma firması MarketsandMarkets'e göre küresel pazarın 2023'e göre 2,2 kat artarak 2028'de 189 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Kablosuz iletişim operatörü SoftBank, teknolojiyi 2027 mali yılında ticarileştirmeye başlamayı planlıyor.