Uçaktan Uşak’a hizmet mesaisi!

OKTAY YÜKSEL / AFYONKARAHİSAR

Yeşilçam’ın o unutulmaz repliği bugünlerde Uşak semalarında yankılanıyor: “Yaz kızım, 200 torba çimento...” Ama kazın ayağı öyle değil. Uşak Belediyesi’nde defterler artık kamu hizmeti için değil, “özel ihtimam” gerektiren kalemler için tutuluyor. CHP’li Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki bir çalışanla otel odasında sonlanan o meşhur “mesai” haberi, aslında bir partinin yönetim ahlakının da fotoğrafı gibi karşımızda duruyor.

Vatandaş haklı olarak soruyor: “İnsan o otel odasına bari bir Atatürk portresi koyar! Alışkınız Atatürk portresinin arkasına saklanmanıza. Onuncu yıl marşı okumanıza, ıslık çalıp zıplamanıza! Uygulamaya gelince; liyakat yerine “yakınlık”, hizmet yerine “otel odası stratejileri” konuşuluyor. Cumhuriyetin kurucu değerlerinden bahsedenlerin, bugün 21 yaşındaki genç personellerle hangi “uzmanlık” alanında istişare yaptığını tüm Türkiye merak ediyor. Kamera bantları mı bitti yoksa vizyonunuzun sınırı bu otel odaları mı?

Asıl mesele uçkur meselesi değil, asıl mesele halkın parası! Yüksek maaşlarla istihdam edilen, “uzman” sıfatıyla kadroya alınan bu genç hanımefendilerin maaşını vatandaş olarak biz neden veriyoruz? CHP’li belediyelerin ihalelerine baksak, yakında “performans artırıcı” kalemler, “ilişki geliştirme” bütçeleri görürsek şaşırmayacağız. Belediyeleri batıran, kasayı boşaltan bu zihniyetin ülkeyi yönettiğini bir düşünsenize... Memleket komple bir otel odasına döner de haberimiz olmaz!

Olay patlak verince hemen o bildik nakarat başladı: “Başkan yalnız değildir!” Evet, biz de gördük ki yalnız değil; CHP’li belediyelerde çok var. 21 yaşındaki “çıtır” mesai arkadaşıyla gayet kalabalıklar! CHP’li belediyelerde bu durum bir gelenek haline mi geldi? “Dimdik ayaktayız” derken neyi kastettiğinizi bu millet çok iyi anladı. Sizin dik duruşunuz ahlaka karşı mı, yoksa skandalların arkasında durma beceriniz mi?

1999 yılında zinanın suç olmaktan çıkmasına alkış tutanların, bugün “özel hayata saygı” kalkanının arkasına saklanması tam bir riyakarlık örneği. Memurlar arasında uygunsuz ilişki bir disiplin suçudur, siyasi bir etik felaketidir. Eğer bu “özel hayatsa”, halkın parasını o özel hayatın konforuna harcayamazsınız.

Yarın miting meydanına çıktığınızda slogan hazır: “Uçkuruma dokunma!” Hatta bir adım öteye gidip, “Kullanıp bırakmadık, sigortasını da yatırdık” diyerek sosyal hak savunuculuğuna soyunursanız şaşırmayız.

Sonuç olarak; CHP belediyeciliği artık bir “aşk yuvası” işletmeciliğine evrilmiştir. Uşak halkı hizmet beklerken, karşısında bir “ilişki draması” ve liyakat faciası bulmuştur. Bu halk, otel odalarında kurulan bu “uzmanlık” tezgahını asla unutmayacaktır.

Son olarak bizden size tavsiye; Hemen cumhurbaşkanı adayı yapın.