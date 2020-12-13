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Dünya Uçaktaki yolcular gözlerine inanamadı! ABD'de ilginç olay
Dünya

Uçaktaki yolcular gözlerine inanamadı! ABD'de ilginç olay

ABD'nin Nevada eyaletinde uçakta kalkışı bekleyen yolcular, kanada tırmanan adamı görünce hemen polise haber verdi. Havalanmak üzere olan uçağın kanadına çıkan şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 13:21:00 -
Uçaktaki yolcular gözlerine inanamadı! ABD'de ilginç olay

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan ve Las Vegas şehrine hizmet eden McCarran Uluslararası Havalimanı’nda kimliği belirsiz bir kişi kalkmaya hazır olan uçağın kanadına çıktı.

Sonrasında kanadın en uç kısmına tırmanmaya çalışan kişi öncesinde ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardı.

O sırada yetkililer müdahale için kanada çıkarken söz konusu kişi uçağın kanadından kayarak düştü.

Bunun üzerine güvenlik güçleri akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen kişiyi gözaltına aldı.

O anlar bir yolcunun kamerasına yansıdı.

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