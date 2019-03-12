Uçakta ilginç anlar! 'Bebeğimi havalimanında unuttum geri dönelim'
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Malezya'ya doğru havalanan yolcu uçağında bir kadının çocuğunu havalimanında unuttuğunu söylemesi üzerine uçak tekrar Cidde'ye geri döndü.12 Mart 2019 Salı 09:41
Video paylaşım sitesi YouTube’a yüklenen videoda, Kuala Lumpur’a gitmek üzere hareket eden uçağın pilotu, Cidde’deki hava trafik kontrol merkezine geri iniş çağrısı yapıyor.
Malezya basınında yer alan haberlere göre, pilot söz konusu videoda kontrol merkezine, "Bir yolcu bebeğini bekleme salonunda unuttu. Geri inebilir miyiz?" diyerek iniş talebinde bulundu. Kontrol merkezindeki görevli ise şaşkınlık içinde, "Anlaşıldı, geri dönebilirsiniz. Böyle bir şeyi ilk defa duyuyoruz." şeklinde cevap verdi.
Uçak, hareketten kısa süre sonra Cidde’deki Kral Abdul Aziz Havalimanı’na geri dönerek iniş yaptı. Kadın yolcunun çocuğunu havalimanında nasıl unuttuğuna dair açıklama yapılmadı.
YORUM YAZ