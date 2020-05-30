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Uçak seferleri başlıyor mu? | Uçuşlar ne zaman başlıyor?

Uçak bileti satılmaya başladı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle haftalardır uçuşlar yapılmıyor. Vatandaşlar sık sık internette "Uçak seferleri yapılacak mı?" , "Uçak seferleri başladı mı?" , "Uçuşlar hangi gün başlıyor?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 12:36:00 -
Uçak seferleri başlıyor mu? | Uçuşlar ne zaman başlıyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle hem iç hat hem de dış hat uçuşları haftalardır yapılmıyor. Vatandaşlar yeni normalleşme sürecinde uçuşların olup olmadığını merak ediyor. İşte, detaylar.

Uçak seferleri başlıyor mu? | Uçuşlar ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından 1 Haziran’dan itibaren seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar uçak seferlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, 1 Haziran itibarıyla hava yolunda iç hat uçuşlarının başlayacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapılacağını duyurdu.

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