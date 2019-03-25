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Uçak rotayı karıştırdı! Yanlışlıkla İskoçya'ya gitti

İngiltere'den Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek üzere olan uçağın yanlışlıkla İskoçya'ya gittiği öğrenildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:43
Uçak rotayı karıştırdı! Yanlışlıkla İskoçya'ya gitti

İngiltere'den Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek üzere havalanan bir uçağın, yanlışlıkla İskoçya'ya iniş yaptığı öğrenildi. Yapılan bu yanlışlık ise, pilot tarafından yapılan "Düsseldorf'a gitmek isteyen yolcular ellerini kaldırsın" anonsu üzerine bütün yolcuların ellerini kaldırmasıyla ortaya çıktı.

Almanya'nın Düsseldorf kentine uçması planlanan British Airways uçağının yanlışlıkla İskoçya'nın başkenti Edinburg'a indiği öğrenildi.

Yolcular ise, yapılan hatayı uçak indikten sonra ypaılan "Edinburg'a hoşgeldiniz" anonsunun ardından fark etti.

British Airways'ten yapılan açıklamada ise, uçağın yeniden yönlendirilerek Düsseldorf'a gönderildiği belirtildi. Söz konusu yanlış yönlendirmenin ise, kiralama anlaşmasının bir parçası olarak uçağı yönlendiren Alman WDL Aviation firması tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

"Yolculardan özür diledik"

BA ayrıca, yanlış uçuş planının nasıl yapıldığına ilişkin WDL ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. BA tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Yolculardan yaşanan kesinti için özür diledik ve onlarla bireysel olarak da iletişime geçeceğiz" ifadeleri kullaınldı.

Yapılan hatadan tam olarak kaç yolcunun etkilendiği ise henüz bilinmiyor.
Firma tarafından yapılan açıklamada ayrıca, pilotun kendisine verilen rotayı uyguladığı ve hava trafik kontrolünün Edinburg'a inişi onayladığı için herhangi bir puan kaybı yaşamayacağı belirtildi.

Yanlış rotada seyahat eden yolculardan 24 yaşındaki Sophie Coke, uçağın Edinbur'a geldiğine ilişkin yapılan anonsu şaka zannettiğini ve bunun şaka olup olmadığını kabin ekibine sorduğunu söyledi.

"Düsseldorf'a gitmek isteyen yolcular el kaldırsın"

Pilotun "Düsseldorf'a gitmek isteyen yolcular ellerini kaldırsın" diyerek yaptığı bir diğer anons üzerine ise yolcuların hepsinin ellerini kaldırdığı görüldü.

"Pilot bunun nasıl olduğunu anlamadığını ve daha önce böyle bir şey yaşanmadığını söyledi. Kabin ekibi de ne yapılabileceğine ilişkin çalışmaya başladı" diyen Coke, uçağın Düsseldorf'a ulaşılması gereken zamandan 2 buçuk saat erken indiğini söyledi.

 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:43
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