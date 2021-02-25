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Dünya Uçak gemisi projesi! Güney Kore, takvimi açıkladı
Dünya

Uçak gemisi projesi! Güney Kore, takvimi açıkladı

Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), 23 Şubat'ta, ülkenin uçak gemisi inşa projesi ile ilgili takvimi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 20:40:00 -
Uçak gemisi projesi! Güney Kore, takvimi açıkladı

Güney Kore'nin Savunma Edinme Programı İdaresi (DAPA) yeni nesil uçak gemisine yönelik çalışmaların resmi olarak 2022'de başlayıp 2033'e kadar tamamlanacağını bildirdi.

DAPA, ilk olarak LPX-II olarak adlandırılan, daha sonra CVX ismini alan proje için ilk aşamada yaklaşık 2,07 milyar ABD doları değerinde bütçe ayrıldığını bildirirken, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek olan bir fizibilite çalışmasıyla toplam proje maliyetinin gözden geçirileceği belirtildi.

Geminin dijital tasarımları göz önüne alındığında platformun ana uçağının F-35B Lightning II olma ihtimali ön plana çıkıyor.

CVX projesinin yıllık işletim maliyetinin ise yaklaşık 180 milyon dolara mal olacağı bildirildi.

ABD ve Güney Kore, 8 Mart'ta ortak tatbikatlar düzenleyecek.

Kaynak: star.com.tr

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