Uçak gemilerine iniş-kalkış yapabilecek! Yeni versiyonu tanıtıldı

Fuarda sergilenen bilgi panosuna göre KF-21N, 17.1 metre uzunluğa, 5.2 metre yüksekliğe ve 12.3 metre genişliğe sahip olacak. 7620 kg faydalı yük taşıma kapasitesi ile maksimum 1.6 Mach hızında uçabilecek olan uçağın ağırlığı 25600 kg civarında olacak.

KF-21N’nin bir diğer önemli özelliği, boyutunun Lockheed Martin’in F-35B’sinden ve KF-21’den çok daha büyük olmasıdır. Uçak gemilerinden iniş kalkış yapabilen savaş uçağının, uçak gemilerine inebilmek için kanca sistemine sahip olduğu ve Güney Kore’nin daha önce duyurulan uçak gemisi tasarımı olan CVX’in hangarına uygun olacak şekilde katlanır kanat yapısına sahip olduğu görülmektedir.

KAI’nin operasyonel verimlilik açısından KF-21N için tek koltuklu versiyonu önerdiği açıklandı. Şirket, KF-21 için hem tek hem de çift koltuk versiyonlarını geliştirmişti. KAI, KF-21N’nin çift motorlarla donatılacak ilk 4.5 nesil uçak gemisine iniş kalkış yapabilen savaş uçağı olacağını belirtti.

Şirket yetkililerinin Naval News’e aktardığına göre KF-21N’nin tasarımı CATOBAR (Katapult ile Kalkış-Yakalama Halatıyla İniş) sistemine dayanmakta. Kullanılacak mühimmatlar; havadan havaya, havadan satha ve havadan karaya füzeler gibi hem yabancı hem de yerli füzeleri içerecek. KAI, uçağın mühimmat alanının gelecekteki füzelerin de dikkate alınarak tasarlandığını söyledi.

KAI ayrıca KF-21N’nin hem hafif hem de orta büyüklükteki uçak gemilerine uyumlu olacağını açıkladı. Ancak KAI, uçak gemisinin planlamasının anlaşmalı bir tersane tarafından gerçekleştirileceğini söyleyerek CVX’e kaç adet KF-21N yerleştirilebileceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Hem DSME’nin hem de HHI’nin uçak gemisi tasarımlarının KF-21N’yi kullanabileceğini doğrulayan KAI, "Muhtemelen, Kore Donanması KF-21N’yi kullanmak istiyorsa, MADEX 2021’de gösterilen STOVL (Dikey İniş Kalkış) tabanlı uçak gemisi konseptini değiştirmek gerekebilir" dedi.

Güney Kore, KF-21N’yi ihraç potansiyeli olan bir uçak olarak görüyor. Ancak uçak gemisi kullanan ülke sayısının az olmasına rağmen rekabetçi bir seçenek olarak yine de projeden ümitliler.

DefenceTürk