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Gündem Uçak düştüğü iddiası yalanlandı
Gündem

Uçak düştüğü iddiası yalanlandı

Konya'da akşam saatlerinde Ahırlı ilçesi Akkisse Mahallesi'nde endişe yaratan patlama sesinin, sosyal medyada uçak düştüğü yönünde paylaşımlar yapılması üzerine Konya Valiliği açıklama yaptı. Valilik açıklamasında "Yapılan araştırmada Uçak Düşmesi ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 04:51:00 -
Uçak düştüğü iddiası yalanlandı

Dün akşam saat 19.30 sıralarında Ahırlı ilçesi Akkisse Mahallesi yakınlarında patlama sesi duyuldu. Mahalle sakinlerini endişelendiren patlama sesinin ardından jandarma bölgede arama başlattı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Bu sırada sosyal medyada yolcu uçağının düştüğü yönünde paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Konya Valiliği'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

10 Kasım 2020 tarihinde; Medyaya yansıyan 'Konya Akkisse'deki Patlamanın Nedeni Uçak Düşmesi Mi?' başlığıyla verilen habere ilişkin yapılan araştırmada uçak düşmesi ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

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