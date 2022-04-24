Uçak biletleri tükendi, Trabzon'a akın var!

Şu an için havayolu şirketlerinde 29 Nisan ve 30 Nisan tarihleri için Trabzon'a gitmek adına birçok bölgeden uygun bilet bulunmazken, Bordo-Mavili taraftarların yoğun talebi üzerine ilerleyen günlerde Trabzon'a ek seferlerin konulması bekleniyor.

Binlerce taraftar şampiyonluğu Trabzon'da kutlamak adına büyük bir heyecan duyarken, Bordo-Mavililer'in haftaya Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçta hem şehrin hem de tribünlerin karnaval havasına bürünmesi bekleniyor.

Kalan 4 maçta 1 puan alması halinde şampiyonluğa uzanacak olan Trabzonspor'da taraftarlar, dört gözle mutlu sona resmen ulaşılmasını bekliyor.