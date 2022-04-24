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Spor Uçak biletleri tükendi, Trabzon'a akın var!
Spor

Uçak biletleri tükendi, Trabzon'a akın var!

Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor 1 puan alması halinde şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Dünyanın dört bir yanından Trabzon'a gitmek için harekete geçen binlerce taraftar, şimdiden uçak biletlerini tüketti.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 07:15:00 - 2022-04-24 07:16:33
Uçak biletleri tükendi, Trabzon'a akın var!

Şu an için havayolu şirketlerinde 29 Nisan ve 30 Nisan tarihleri için Trabzon'a gitmek adına birçok bölgeden uygun bilet bulunmazken, Bordo-Mavili taraftarların yoğun talebi üzerine ilerleyen günlerde Trabzon'a ek seferlerin konulması bekleniyor.

Binlerce taraftar şampiyonluğu Trabzon'da kutlamak adına büyük bir heyecan duyarken, Bordo-Mavililer'in haftaya Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçta hem şehrin hem de tribünlerin karnaval havasına bürünmesi bekleniyor.

Kalan 4 maçta 1 puan alması halinde şampiyonluğa uzanacak olan Trabzonspor'da taraftarlar, dört gözle mutlu sona resmen ulaşılmasını bekliyor.

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