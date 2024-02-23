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Dünya Uçak anlaşması, kapısı aralandı! Macaristan ve İsveç arasında dev anlaşma! Dünya medyasında dikkat çekti
Dünya

Uçak anlaşması, kapısı aralandı! Macaristan ve İsveç arasında dev anlaşma! Dünya medyasında dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2024-02-23 21:15:00 -
Uçak anlaşması, kapısı aralandı! Macaristan ve İsveç arasında dev anlaşma! Dünya medyasında dikkat çekti

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın Macaristan'a en son ziyarette, iki ülke arasında dört yeni Gripen savaş uçağının alımı konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın Macaristan'a yaptığı ziyarette, iki ülke arasında dört yeni Gripen savaş uçağının alımı konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, bugün Macaristan’a resmi ziyaret düzenleyerek Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

İsveç Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada “İsveç'in gururu ve dünyanın en iyi sistemlerinden biri olan dört yeni Gripen savaş uçağının alımı konusunda İsveç ve Macaristan arasında bugün önemli bir anlaşma imzalandı” denildi.

Öte yandan Macaristan’ın 26 Şubat’ta parlamentoda İsveç’in NATO üyeliğini oylanması bekleniyor.

Macaristan Başbakanı Orban, 18 Şubat’ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İsveç ile olan anlaşmazlık sonuçlanmaya yakın. İsveç Başbakanı ile güveni yeniden inşa etmek için önemli adımlar atıldı. Böylece parlamento, bahar oturumunun başında İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabilir” ifadelerini kullanmıştı.
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