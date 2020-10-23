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Aktüel Üç üniversitede "Kültür Politikaları ve Yönetimi" yüksek lisans programları açıldı
Aktüel

Üç üniversitede "Kültür Politikaları ve Yönetimi" yüksek lisans programları açıldı

Programların açılmasıyla, milli kültür unsurlarının desteklenmesi ve kültürel kurumların güçlendirilmesi için akademik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:16:20 -
Üç üniversitede "Kültür Politikaları ve Yönetimi" yüksek lisans programları açıldı

ANKARA (AA) - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde "Kültür Politikaları ve Yönetimi" yüksek lisans programları açıldı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) edinilen bilgiye göre, kültür politikası ve kültür yönetimi disiplini, Avrupa Kültür Eğitim Kurumları Ağı'nda (ENCATC) yer alan dünyanın önde gelen üniversitelerinde akademik alan olarak kabul ediliyor. Türkiye'de de 11. Kalkınma Planı ve 3. Milli Kültür Şurası kararlarında yer aldığı üzere, şehirlerin kültür yönetiminin planlanacak olması, kültür endüstrilerinin gelişmesi ve rekabet gücünün arttırılmasına yönelik teşvikler, bu alandaki insan kaynağı ihtiyacını ortaya çıkarıyor.

Bu çerçevede, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek, konuyla ilgili ihtiyaç analizi yapıldı.

Tüm tarafların ortak katılımıyla milli kültür politikalarına dikkat çekilerek, milli kültür unsurlarının desteklenmesi ve kültürel kurumların güçlendirilmesi için akademik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, zengin ve çok boyutlu kültürel mirasın hem dünya kültür tarihi içerisinde konumlandırılması hem de çok yönlü bir perspektiften analiz edilebilmesi için interdisipliner bir çerçeve sunmak amacıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde "Kültür Politikaları ve Yönetimi" yüksek lisans programları açıldı.

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