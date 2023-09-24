  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cevdet Yılmaz'dan ekonomi mesajı! Hedef 1.3 trilyon dolar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'den yardım atağı: Libya'da ölenlerin kimliklerini özel ekip önce gidip tespit ediyor

Dünyaca tanınan kuruluş kritik raporu yayımladı: Türkiye ile işbirliğinde sıfır karbon en güçlü iki...İlişkin açıklama

BAE'den kritik açıklama: Türkiye ile yapmak istiyoruz

Abdulkadir Uraloğlu'dan Türkiye'ye güzel haber geldi: Sakarya'ya süper hızlı tren gelecek! Yüzbinlerce kişiye ulaşacak, ilan etti

Dışişleri Bakanlığından alçak saldırıya kınama

Gelecek Partisi az önce Türkiye'ye ilan etti: O şehirde AK Parti ile ittifak yapabiliriz

Rusya'nın Karadeniz filosu kalbinden vuruldu! Bilanço ağır! İşte o anlar

Çok sayıda hasta tedavi için gidiyordu, kötü haber geldi! İki sağlık kuruluşu konkordato ilan etti

Bakan fena uyardı, tarafını açıkladı: Hindistan ile Japonya'ya da BM daimi üyeliğini tanımalı! Tehdit ettiler
Dünya Üç ülkeden Rusya-Kuzey Kore ittifakına sert önlemler
Dünya

Üç ülkeden Rusya-Kuzey Kore ittifakına sert önlemler

Yeniakit Publisher
2023-09-24 09:42:00 -
Üç ülkeden Rusya-Kuzey Kore ittifakına sert önlemler

ABD, Güney Kore ve Japonya, Rusya ile Kuzey Kore arasında olası bir silah anlaşmasına karşı sert önlemler almaya karar verdiklerini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Bakan Park Jin'in dün New York'ta Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldiğini açıkladı.

Bakanlar, görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Moskova ile Pyongyang arasında olası bir silah anlaşmasına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesini ele aldı.

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğine ilişkin derin endişelerini dile getiren bakanlar, iki ülkenin olası bir silah anlaşmasının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlar, Moskova ile Pyongyang arasında olası bir silah anlaşmasına karşı sert önlemler almaya karar verdiklerini bildirerek, 3 bakan BMGK kararlarını ihlal ederek bölgesel güvenliğe yönelik her türlü tehdide karşı kararlı biçimde mücadele etmek için küresel toplumla işbirliği yapma taahhüdünde bulundu.

Kim ile Putin 13 Eylül'de bir araya geldi

Kim, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 13 Eylül'de Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

ABD'den çok konuşulacak Rusya-Kuzey Kore iddiası
ABD'den çok konuşulacak Rusya-Kuzey Kore iddiası

Dünya

ABD'den çok konuşulacak Rusya-Kuzey Kore iddiası

Rusya'dan Kuzey Kore'ye, ABD'yi dumura uğratacak teklif!
Rusya'dan Kuzey Kore'ye, ABD'yi dumura uğratacak teklif!

Dünya

Rusya'dan Kuzey Kore'ye, ABD'yi dumura uğratacak teklif!

Pentagon: Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah desteği Ukrayna savaşını uzatır
Pentagon: Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah desteği Ukrayna savaşını uzatır

Dünya

Pentagon: Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah desteği Ukrayna savaşını uzatır

Kremlin: Azerbaycan Karabağ için Rusya'dan özür diledi
Kremlin: Azerbaycan Karabağ için Rusya'dan özür diledi

Dünya

Kremlin: Azerbaycan Karabağ için Rusya'dan özür diledi

BMGK'da ortalığı karıştıracak sözler! "Topraklamızın yüzde 20'si Rusya'nın işgali altında"
BMGK'da ortalığı karıştıracak sözler! "Topraklamızın yüzde 20'si Rusya'nın işgali altında"

Dünya

BMGK'da ortalığı karıştıracak sözler! "Topraklamızın yüzde 20'si Rusya'nın işgali altında"

Rusya: Ukrayna'da uranyumlu mühimmat depolarını vurduk
Rusya: Ukrayna'da uranyumlu mühimmat depolarını vurduk

Dünya

Rusya: Ukrayna'da uranyumlu mühimmat depolarını vurduk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23