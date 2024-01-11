Üç ülkeden İsrail'e uyarı

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken Mısır, Ürdün ve Filistin'den, İsrail'e ortak bir uyarı geldi.

Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik işgal girişiminin başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk defa, Ürdün’ün güneyindeki Akabe kentinde Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı bir araya getiren zirve sona erdi.

Zirvenin sonuç bildirgesinde, liderlerin, “İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak ve savunmasız sivilleri korumak için baskıyı sürdürmenin gerekliliğini” vurguladığı belirtildi.

İsrail'in Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik herhangi bir planına karşı olduklarını ve bu planın uluslararası alanda kınanarak karşı çıkılmasının gerektiğinin altını çizen liderlerin, Filistin davasını tasfiye etmeye ve tek Filistin devletinin parçaları olan Gazze ile Batı Şeria'yı ayırmaya yönelik tüm girişimleri tamamen reddettikleri ifade edildi.

Liderlerin Gazze Şeridi'ndeki insanların yaşadığı trajik insani durumun hafifletilmesi için kalıcı ve yeterli düzeyde yardım ile insani yardımın ulaştırılmasının sağlanmasının gerekliliğine dikkat çektiği bildiride, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeri ile Doğu Kudüs’te Filistinliler ile Müslüman ve Hristiyanların mukaddesatına yönelik saldırıların bölgedeki durumun kontrolden çıkmasına yol açacağı uyarısında bulunuldu.

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Arap ülkelerine çağrı

Bildiride, üç liderin, Filistin meselesinde iki devletli (Filistin ve İsrail) çözüme dayanan adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için siyasi bir ufuk bulmak amacıyla Arap ülkeleri ve aktif ülkelerle ortaklaşa çalışmaya devam etme konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da, savaşın genişlemesine yol açabilecek ve ateşkes çabalarını karmaşıklaştırabilecek herhangi bir tırmanmaya karşı uyarıda bulunarak, durumun ciddiyetinin, bir sonraki aşamada atılacak adımları belirlemek için olağanüstü bir çaba gerektirdiğine işaret etti.