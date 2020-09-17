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Dünya Üç ülke arasındaki gerilimin dozu arttı! ‘Uzayı savaş alanına çevirdiler’
Dünya

Üç ülke arasındaki gerilimin dozu arttı! ‘Uzayı savaş alanına çevirdiler’

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Rusya ve Çin’i uzayı savaş alanına çevirmekle suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:19:00 -
Üç ülke arasındaki gerilimin dozu arttı! ‘Uzayı savaş alanına çevirdiler’

ABD’den Çin ve Rusya’ya çok büyük suçlama geldi.

Dünya basınına bomba gibi düşen açıklamalar sonrası Washington-Moskova-Pekin hattındaki gerilim uzaya sıçradı yorumları yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Rusya ve Çin’i savaşın sınırlarını zorlamakla suçladı.

Rusya’nın uzaya yolladığı füzeler dünyada geniş yankı bulurken, ABD bu hamleyi ‘katil uydular' olarak tanımladı.

Esper, "Çin ve Rusya bir zamanlar barış alanı olan uzayı, savaş bölgesine çevirdi. Katil uydularla uzayı silahlandırdılar" ifadelerine yer verdi.

'Venüs Rus gezegenidir'

Venüs’te yaşam izine rastlanması üzerine ABD ve Rusya arasındaki uzay yarışı kızıştı. Venüs'ün atmosferinde, sadece mikrobiyolojik ortamlarda oluşabilen fosfinin keşfedildi.

Rusya Uzay Ajansı konuya ilişkin, 'Venüs Rus gezegenidir' açıklaması yaptı.

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