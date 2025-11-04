  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Belediye Başkanı gördüğü manzara karşısında kendini tutamadı: Birinin kafasını gözünü kıracağım

Milli uydu Fergani günde 15 kez dünya turu atacak. Uzayda yerimizi aldık!

Keşke Türkiye’de de şiddete karşı olsan! TOMA Mahmut devlete akıl verdi!

3 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu: Terörün hiçbir çeşidini topraklarımızda görmek istemiyoruz

Sözcü’nün rahatsızlığı ders olacak cinsten! ‘Katil ABD işbirlikçi AKP’ diyen gençler iyi izleyin...

Din cahilleri yine maskara oldu: Kaymakam tokalaşmadı seküler yobazlar kudurdu

İsrail'den yeni suikast! Şehit edildiler

Reha Muhtar’a ders olsun: Polisin yediği trafik cezası tam ibretlik

İstanbul'da Gazze zirvesi! Bakan Fidan dünyaya duyurdu: İsrail ateşkesi ihlal ediyor
Dünya Üç parti koalisyon anlaşması imzaladı
Dünya

Üç parti koalisyon anlaşması imzaladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Üç parti koalisyon anlaşması imzaladı

Çekya'da popülist parti ANO, Avrupa Birliği (AB) karşıtı Motoristler Partisi, AB ve NATO karşıtı aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) koalisyon anlaşması imzaladı.

Çekya'da popülist parti ANO, Avrupa Birliği (AB) karşıtı Motoristler Partisi, AB ve NATO karşıtı aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) koalisyon anlaşması imzaladı.

Andrej Babis'in lideri olduğu ve seçimlerde yüzde 35 oy alan popülist parti ANO, AB karşıtı Motoristler Partisi ve bir diğer AB ve NATO karşıtı aşırı sağcı SPD ile koalisyon anlaşması imzaladı.

Buna göre Andrej Babis başbakanlık görevini üstlenirken, partisi ise 8 bakanlık elde etti. Motoristler Partisi'ne 4 bakanlık, SPD'ye ise 3 bakanlık verildi.

Koalisyon anlaşmasının imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Andrej Babis, yeni kabinenin aralık ortasına kadar Cumhurbaşkanı Petr Pavel tarafından atanmasını umduklarını belirtti.

Söz konusu anlaşmayla yeni koalisyon hükümeti 200 sandalyeli parlamentonun 108'ine sahip olurken, SPD lideri Tomio Okamura'nın parlamento başkanlığına seçilmesi için de yeterli sayıya ulaşıldı.

Yeni hükümetin göreve başlaması için 30 gün içinde parlamentodan güvenoyu alması gerekiyor.

Çekya'da 3-4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinde hiçbir parti tek başına hükümet kurabilmek için yeterli milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

Avrupakent GYO'nun aktif büyüklüğü 47.9 milyar TL'ye ulaştı
Avrupakent GYO'nun aktif büyüklüğü 47.9 milyar TL'ye ulaştı

Konut Projeleri

Avrupakent GYO'nun aktif büyüklüğü 47.9 milyar TL'ye ulaştı

Avrupa kapısında mahsur kaldılar! Protesto Türkleri vurdu
Avrupa kapısında mahsur kaldılar! Protesto Türkleri vurdu

Gündem

Avrupa kapısında mahsur kaldılar! Protesto Türkleri vurdu

Türkiye’de tabağa ne kadar geliyor şaşkınlığa neden oldu! Rakamlar Avrupa ile kıyaslanınca fark açık ortaya çıktı!
Türkiye’de tabağa ne kadar geliyor şaşkınlığa neden oldu! Rakamlar Avrupa ile kıyaslanınca fark açık ortaya çıktı!

Ekonomi

Türkiye’de tabağa ne kadar geliyor şaşkınlığa neden oldu! Rakamlar Avrupa ile kıyaslanınca fark açık ortaya çıktı!

Avrupa’dan sürücülere kritik uyarı: Otomobil güvenliği değişiyor!
Avrupa’dan sürücülere kritik uyarı: Otomobil güvenliği değişiyor!

Otomotiv

Avrupa’dan sürücülere kritik uyarı: Otomobil güvenliği değişiyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23