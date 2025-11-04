Üç parti koalisyon anlaşması imzaladı

Çekya'da popülist parti ANO, Avrupa Birliği (AB) karşıtı Motoristler Partisi, AB ve NATO karşıtı aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) koalisyon anlaşması imzaladı.

Andrej Babis'in lideri olduğu ve seçimlerde yüzde 35 oy alan popülist parti ANO, AB karşıtı Motoristler Partisi ve bir diğer AB ve NATO karşıtı aşırı sağcı SPD ile koalisyon anlaşması imzaladı.

Buna göre Andrej Babis başbakanlık görevini üstlenirken, partisi ise 8 bakanlık elde etti. Motoristler Partisi'ne 4 bakanlık, SPD'ye ise 3 bakanlık verildi.

Koalisyon anlaşmasının imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Andrej Babis, yeni kabinenin aralık ortasına kadar Cumhurbaşkanı Petr Pavel tarafından atanmasını umduklarını belirtti.

Söz konusu anlaşmayla yeni koalisyon hükümeti 200 sandalyeli parlamentonun 108'ine sahip olurken, SPD lideri Tomio Okamura'nın parlamento başkanlığına seçilmesi için de yeterli sayıya ulaşıldı.

Yeni hükümetin göreve başlaması için 30 gün içinde parlamentodan güvenoyu alması gerekiyor.

Çekya'da 3-4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinde hiçbir parti tek başına hükümet kurabilmek için yeterli milletvekili sayısına ulaşamamıştı.