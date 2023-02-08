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Medya Üç Kız Kardeş başrolü İclal Aydın'ı kahreden ölüm
Medya

Üç Kız Kardeş başrolü İclal Aydın'ı kahreden ölüm

Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan yazar ve oyuncu İclal Aydın'ın annesi Yücel Çöker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 12:53:00 - 2023-02-08 12:57:54
Üç Kız Kardeş başrolü İclal Aydın'ı kahreden ölüm

Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın uzun süredir tedavi gören annesi yaşamını yitirdi. 

Üç Kız Kardeş’ dizisinde rol alan İclal Aydın annesinin ölümüyle sarsıldı. Uzun süredir tedavi gören annesinin yaşamını yitirdiği sosyal medyadan duyuran Aydın "Annemiz Yücel Çoker’i 7 Şubat Salı günü saat 21:45’te kaybettik. 10 yılı aşan hastalığının son günlerini yoğun bakımda geçirdi. Teşhisin konduğu ilk günden bu geceye dek bize destek olan tüm yakınlarımıza, doktorlarımıza, hemşire, hasta bakıcı ve uzman çalışanlara gönülden teşekkür ederiz." dedi.

Oyuncu paylaşımında "Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz…

Bizim için hep böyle güzel, hep böyle genç… Yerin cennet olsun, Allah rahmetiyle kucaklasın…" yazdı.

 

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