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Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Üçü kanser olmak üzere 45 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"- "Kronik hepatit C tedavisinde en son geliştirilmiş yeni bir ilacı daha geri ödemeye dahil ederek bu hastalığın tüm tiplerinde vatandaşımızın tedaviye erişimini sağladık"

05 Eylül 2019 Perşembe 11:49
Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesinde

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üçü kanser olmak üzere 45 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) internet sitesinde Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını belirtti.

"Üçü kanser olmak üzere 45 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu ilaçlardan 22'si yerli, 23'ü de ithal ruhsatlı. Kronik hepatit C tedavisinde en son geliştirilmiş yeni bir ilacı daha geri ödemeye dahil ederek bu hastalığın tüm tiplerinde vatandaşımızın tedaviye erişimini sağladık."

Genetik olan kistik fibrozis hastalığının erken tanısında kullanılan ilacın da listeye eklendiğine değinen Selçuk, söz konusu ilacın uygulanabilmesine yönelik işlem ücretinin de karşılanacağını vurguladı.

Ruhsatlı ilaç sayısının 8 bin 423'e, yurt dışından tedarik edilen ilaç sayısının da 382'ye ulaştığını bildiren Selçuk, toplamda geri ödemesi yapılan ilaç sayısının 8 bin 805 olduğuna dikkati çekti.

Bakan Selçuk, sağlığı hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerinin altını çizerek, "Her zaman her şeyin başı sağlık dedik. Bu vesileyle hasta vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeni uygulamanın tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- 2 KOAH ilacı daha geri ödeme listesinde

SUT'ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar, şu şekilde:

"1 adet astım ilacı, 6 adet aşırı demir birikimi tedavisi ilacı, 2 adet demir eksikliği ilacı, 3 adet bağışıklık ilacı, 6 kalp ilacı, 1 kan sulandırıcı, 3 kanser ilacı, 2 KOAH ilacı, 1 mantar ilacı, 1 oral kortikosteroid, 2 ağrı kesici ve ateş düşürücü, 2 kas gevşetici, 1 kistik fibrozis tanısı ilacı, 2 sedef ilacı, 1 topikal ağrı kesici, 1 Hunter Sendromu ilacı, 10 pulmoner arteriyel hipertansiyon ilacı"

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:49
  1. Kanser ilacı
  2. Sağlık Uygulama Tebliği
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu
  4. Zehra Zümrüt Selçuk

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