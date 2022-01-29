"Üç harfliler" o işe de attı!

Ankara'da kurulan Gaziler Engelli Spor Kulübü çatısı altında ulusal ve uluslararası müsabakalara çıkan polis özel harekat mensuplarından kurulu kick boks takımı, başarılarıyla takdir topladı.

Özel harekatçı gazileri sosyal hayata adapte etmek ve emniyet teşkilatı içerisinde bulunan personeli spor çatısı altında toplamak amacıyla 2018 yılında kurulan Gaziler Engelli Spor Kulübü bünyesinde kick boks takımı da bulunuyor.

Türkiye şampiyonasında 5 madalya aldılar

Çeşitli illerde görev yapan PÖH mensuplarının yer aldığı takım, Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Gaziler Engelli Spor Kulübü İkinci Başkanı Aydın Şendere, PÖH gazileri olarak evde kalmak yerine faaliyet yapmak istediklerini, bu düşünceyle kulübü kurduklarını söyledi.

Takımda 15 PÖH mensubu var

Yaklaşık bir yıl önce kulüp bünyesinde kick boks takımını kurduklarını anlatan Şendere, takımda 15 özel harekat polisinin yer aldığını belirtti.

Şendere, bu polislerin halen çeşitli illerde aktif görev yaptığını kaydederek, "Daha önce bu sporu yapmış polislerin hepsini tespit ederek takıma kazandırdık. Kısa sürede kurulan bu takım, bugün madalyaları da toplamaya başladı. Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nı toplamda 5 madalyayla tamamlıyoruz." dedi.

Bundan sonra çok daha güzel şeyler yapılacağına inandığını vurgulayan Şendere, takıma sonuna kadar güvendiğinin altını çizdi.