Üç hakimden daha teröriste destek

Mustafa Durmaz Ankara

DHKP-C’li terörist İbrahim Gökçek’in ölümünün ardından ağıtlar yakan ve hakkında soruşturması başlatılan hakim Ayşe Sarısu Pehlivan’ın ardından bazı hakimlerin de terör sempatizanlığına soyunduğu ortaya çıktı. Ölüm orucunda ölen terörist Gökçek’e övgüler yağdıran Hakime Ayşe Sarısu Pehlivan’ın yanı sıra İzmir ve Ankara gibi şehirlerde görevli sözde yargı mensupları, örgüt mensubu lehine sempatilerini gizlemedi.

İbrahim Gökçek’in terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybetmesi ile birlikte profil fotoğrafını karartan Ankara 33. İş Mahkemesi Hakimi Leyla Köksal, Twitter hesabı üzerinden terörist sevici Pehlivan’a destek verdi. “@koksal_leyla” kullanıcı adlı Twitter hesabından nefret kusan Köksal, 11 Mayıs’ta yaptığı paylaşımda, “Yaşam hakkını savunmak suç değildir. #Aysesarisupehlivanyalnizdegildir” ifadelerini kullandı. İzmir 24 Asliye Ceza Hakimi Süleyman Demirel’in ise “Yalnızca, koşulsuzca ve herkesin yaşam hakkını savunan Ayşe Sarısu Pehlivan, yalnız değildir” dediği belirlendi. Demirel, twitter.com/demirels69 uzantılı hesap üzerinden 11 Mayıs tarihli bir başka paylaşımında şunları söyledi: “Her zaman “Dünyayı güzellik kurtaracak, Bir insanı sevmekle başlayacak her şey” diyen Ayşe Sarısu Pehlivan, yalnız değildir.”

Teröriste böyle sahip çıkmış

DHKP-C’li İbrahim Gökçek’in ölüm orucuna ara vermesinin ardından sosyal medya hesabından teröristin fotoğrafını paylaşan İzmir hakimi Orhan Gazi Ertekin’in de “Oh Allah’ım! Yüreğimiz avucumuzda kulağımız kapıdaydı günlerdir…” ifadelerini kullandığı tespit edildi. Ertekin’in ayrıca, terör sempatizanlarının barındığı ‘Duvar’ isimli internet sitesinde yazarlık yaptığı öğrenildi. Tepki toplayan paylaşım ile ilgili Facebook hesabından açıklama yapan Ertekin, “Bir insanın ölümden kurtulmasına üzülmemizi mi bekliyorsunuz siz? Ya da bir ölüme sevinmemiz mi isteniyor bizden? Utanmazlık işte...” diyerek bir meslektaşı olan Selim Kiraz’ın katili olan terör örgütünün mensubuna destek verecek kadar çelişkili zihniyetini gözler önüne serdi. Konu ile ilgili ulaştığımız Ankara 33. İş Mahkemesi Hakimi Leyla Köksal, not bırakmamıza rağmen geri dönüş sağlamazken, İzmir 24 Asliye Ceza Hakimi Süleyman Demirel ise telefonlarımıza çıkmadı.

Bağlantıları araştırılıyor

Tepkilerin odağında yer alan hakim Pehlivan, terörist Gökçek’in ölümünün ardından sosyal medya hesabından şunu yazmıştı: “İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!” Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek “Ölüm adın kalleş olsun” iletisini paylaşmıştı. Skandal paylaşımlar ile ilgili harekete geçen HSK, Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında idari soruşturma açarken, ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçu kapsamında soruşturma başlatmıştı. “Sanat” adı altında masumlaştırılmaya çalışılan Gökçek’in, eli kanlı DHKP-C terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda defalarca gözaltına alındı. 26 Şubat 2019 tarihinde ‘Terör Örgütü Arananlar Listesi’nde Gri Kategori‘de aranan Gökçek, İstanbul’daki İdil Kültür Merkezi’ne yönelik operasyonda gizli bölmede yakalanmıştı.