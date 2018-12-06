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"Üç haftalık zor bir sürece giriyoruz"

- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:- "Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda, Fenerbahçe ile de evimizde oynayacağız. Bu maçlardan alacağımız puanlarla ligin ikinci yarısına avantajlı girmeyi hedefliyoruz"

06 Aralık 2018 Perşembe 12:22
"Üç haftalık zor bir sürece giriyoruz"


ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacakları Bursaspor maçından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirterek, "Üç haftalık zor bir sürece giriyoruz." dedi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bu hafta zor ve taraftar baskısı olan bir deplasmanda oynayacaklarını söyledi.

Bursaspor'un agresif ve rakibe yakın temasla oynamayı seven bir takım olduğunu anlatan Korkmaz, "Aynı reaksiyonu göstermek zorundayız. İstatistiklere baktığımızda, kazandığımız maçlarda rakipten daha fazla koşmuşuz, mücadele etmişiz. Aynı şekilde devam etmeniz gerekir." diye konuştu.

Korkmaz, hafta içinde rakipleri analiz ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Zor bir karşılaşma olacak ama o koşuyu, reaksiyonu sahada gösterip, iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Üç haftalık zor bir sürece giriyoruz. Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda, Fenerbahçe ile de evimizde oynayacağız. Bu maçlardan alacağımız puanlarla ligin ikinci yarısına avantajlı girmeyi hedefliyoruz."


- Transfer çalışmaları


"Ara transfer dönemi için transfer çalışması var mı?" yönündeki soru üzerine Korkmaz, aldıkları puanların ve ilk yarıyı nerede bitirdiklerinin önemli olduğunu belirtti.

Her zaman için transfer olacakmış gibi futbolcu izleme komitesinin devamlı oyuncuları takip etmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Ona göre portföy oluşturulması gerekiyor. Yapılırsa yapılır, yapılmazsa oturur konuşuruz." değerlendirmesini yaptı.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:22
  1. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz
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