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Üç gündür kayıp olan engelli adam her yerde aranıyor

Gaziantep’te Kurban Bayramının dördüncü günü yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra ortadan kaybolan 48 yaşındaki Hüseyin Şahan her yerde aranıyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:18
Üç gündür kayıp olan engelli adam her yerde aranıyor

Gaziantep’te Kurban Bayramının dördüncü günü yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra ortadan kaybolan 48 yaşındaki Hüseyin Şahan her yerde aranıyor. Sara hastası olan ve fiziksel engeli de bulunan Şahan’ın yakınları, görenlerin kendilerine ve kolluk güçlerine bilgi vermesini istiyor.


Gaziantep’te Kurban Bayramının dördüncü günü akrabalarıyla bayramlaşmak için evden çıkan ve yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra ortadan kaybolan 48 yaşındaki Hüseyin Şahan her yerde aranıyor. Polis ve Jandarma ekiplerinin de bulmak için çaba harcadığı kayıp Hüseyin Şahan’ın ağabeyi Kıbrıs Gazisi Yusuf Şahan, kardeşinin engelli olduğunu, hayatından endişe duyduklarını belirterek vatandaşlardan yardım istedi.



"Bayramlaşmak için çıktı bir daha gelmedi"


Kardeşinin bayramın dördüncü günü yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra yanlış otobüse binerek kaybolduğunu düşündüklerini söyleyen ağabey Yusuf Şahan, "Kardeşim Hüseyin Şahan bayramın son gününden beri kayıp. Bayramın son günü evden çıktı gitti bir daha haber alamadık kendisinden. Biz köyde oturuyoruz. Kendisi o gün bayramlaşmak için Gaziantep merkeze geliyor. Burada yakınlarımızla bayramlaştıktan sonra ben köye gidiyorum diyerek oradan çıkıyor. Sonrasında ise telefon sinyallerinden yanlış otobüse binerek Onkoloji Hastanesi civarına gittiğini öğrendik ama ondan sonra izine rastlayamadık. Üç gündür aramamıza rağmen bulamıyoruz. Hastanenin oralarda her tarafta arıyoruz ama bulamıyoruz. Polis ve jandarmaya da bilgi verdik. Henüz bir sonuç yok" dedi.



"Günlerdir perişan haldeyiz"


Kardeşinin engelli olduğunu ve üç gündür bulunamadığı için hayatından endişe ettiklerini de vurgulayan Şahan, "Bulanlar, görenler bize yardımcı olursa çok seviniriz. Kardeşim engelli, babam ve biz çok merak ediyoruz onu. Babam günlerdir ağlıyor. Kendisi engelli, sara hastalığı var. Konuşmasında da engel var. Fiziksel engeli de var. Babam da biz de perişan haldeyiz. Babam sürekli ağlıyor. Bulanlar, görenler bize, polise yada jandarmaya haber verirse çok iyi olur" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:18
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