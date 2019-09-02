0553 313 94 23

Üç gün boyunca dairenin duvarına sıkışan kedi kurtarıldı

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da bir binanın havalandırma boşluğuna giren kedi, bir dairenin duvarına sıkışınca üç gün sonra kurtarma ekipleri tarafından kurtarabildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:57
Üç gün boyunca dairenin duvarına sıkışan kedi kurtarıldı

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da bir binanın havalandırma boşluğuna giren kedi, bir dairenin duvarına sıkışınca üç gün sonra kurtarma ekipleri tarafından kurtarabildi.


Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Hazar kentinde yavru bir kedi 9 katlı binanın en üstüne çıkarak gezinmeye başladı. Burada bir havalandırma boşluğuna giren kedi binanın çıkış için yollar aradı. Tekrar geri çıkamayan kedi havalandırma boşluğundan zemin kata kadar inebildi. Bir dairenin duvarının içerisine giren kedi son olarak burada mahsur kaldı. Dairede oturanlar duvarlardan kedi sesinin geldiğini fark etti. Daireye Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler geldi. Kedinin sesinin çıkmaması üzerine özel steteskoplar ile duvarları dinlemeye başladı. Duvarın bir noktasında bir kedinin nefes aldığı fark edilince ekipler duvarı kırmaya başladı.


Ekiplerin duvarı delmesiyle birlikte bir yavru kedi görüldü. Ekipler duvarın içinden yavru kediyi çıkarmayı başardı. Oldukça bitkin ve aç görülen yavru kedi veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Yavru kedinin 3 gün önce havalandırma boşluğuna girdiği 3 gün boyunca aç susuz kaldığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cü Soner Tarım'ın "sırrı" ortaya çıktı
    1. FETÖ'cü Soner Tarım'ın "sırrı" ortaya..
    2. Nallıhan Kuş Cenneti’nde iskele uzatma..
    3. Özel çocuklar at çiftliğini gezdi
    4. İstanbul Adliyesi’nde adli yıl açılış..
    5. Kum Heykellere ‘Ortadoğulu gezen..
    6. İmam Hatiplileri buluşturan kahvaltı
    7. GRAFİKLİ - A Milli Basketbol..
    8. Niğde’de 3 Bant Bilardo Turnuvası..
    9. Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda..
    10. Sulama göletinde boğulan ikinci..
    11. Dünyayı sarsan Aylan bebeğin ölümünün..
    12. Çocuklara yıl boyu eğlence
    13. Sezai Temelli sözde barış mitinginde..
    14. Havza Müftüsü son yolculuğuna uğurlandı
    15. Muğla'da Dünya Ralli Şampiyonası..
    16. Trabzonspor "üç büyükler"e geçit..
    17. "Arkas Aegean Link Regatta" renkli..
    18. İlke Özyüksel olimpiyat kotası için..
    19. Kovanlardan çıkan arılar genç kıza..
    20. Siirt polisi üniversite öğrencileriyle..
    21. Esenyurt’ta doğal gaz patlaması
    22. GRAFİKLİ - Galatasaray'ın 6...
    23. Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
    24. Aurelien Chedjou, Amiens'te
    25. Dorian Kasırgası Bahamalar’ı vurdu
    26. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi..
    27. Kadın hızarcı, ekmeğini odundan..
    28. Napoli, Llorente'yi transfer etti
    29. Yargıtay Başkanı Cirit: "Adli yıl..
    30. Trafik kazasında ölen müftü son..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak