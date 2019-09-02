Üç gün boyunca dairenin duvarına sıkışan kedi kurtarıldı

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da bir binanın havalandırma boşluğuna giren kedi, bir dairenin duvarına sıkışınca üç gün sonra kurtarma ekipleri tarafından kurtarabildi.

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Hazar kentinde yavru bir kedi 9 katlı binanın en üstüne çıkarak gezinmeye başladı. Burada bir havalandırma boşluğuna giren kedi binanın çıkış için yollar aradı. Tekrar geri çıkamayan kedi havalandırma boşluğundan zemin kata kadar inebildi. Bir dairenin duvarının içerisine giren kedi son olarak burada mahsur kaldı. Dairede oturanlar duvarlardan kedi sesinin geldiğini fark etti. Daireye Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler geldi. Kedinin sesinin çıkmaması üzerine özel steteskoplar ile duvarları dinlemeye başladı. Duvarın bir noktasında bir kedinin nefes aldığı fark edilince ekipler duvarı kırmaya başladı.

Ekiplerin duvarı delmesiyle birlikte bir yavru kedi görüldü. Ekipler duvarın içinden yavru kediyi çıkarmayı başardı. Oldukça bitkin ve aç görülen yavru kedi veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Yavru kedinin 3 gün önce havalandırma boşluğuna girdiği 3 gün boyunca aç susuz kaldığı öğrenildi.