Üç-beş kuruş atın şu garibana! 'Bir tane tayt aldım bin lira tuttu ya'

Bir sosyal medya kanalına konuşan genç kızın sözleri tepki çekti.

Bir metre tırnağıyla, bir tayta "bin TL" vermekten ve bu alışveriş sebebiyle parasının kalmamasından şikayet eden kız, sözlerinin devamında da tepki çeken ifadeler kullandı.

Genç kız evlilik masrafının "1 milyon TL" olduğunu iddia etti.

Videoya tepki yağdı.

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