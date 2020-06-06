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Aktüel

Üç ayrı suçtan 4 yıldır aranan zanlı Konya'da saklandığı evde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 11:50:02 -
Üç ayrı suçtan 4 yıldır aranan zanlı Konya'da saklandığı evde yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde üç ayrı suçtan 4 yıldır aranan şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Isparta'da "yaralama, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma veya bulundurma" gibi üç farklı suçtan 4 yıldır aranan Ayhan C'nin (24), Beyşehir'de Esentepe Mahallesi'nde kaldığını tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Ayhan C'nin, 4 yıl boyunca bu adreste saklandığı belirlendi.

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