Üç ayrı ilde 46 aranması bulunan şahıs yakalandı Kahramanmaraş'ta 46 dosyası bulunan ve 6 yıldır aranan şahıs kaldığı evde emniyet ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Haberleşme Kanununa Muhalefet ve sahtecilikten 46 dosyası bulunan şahıs 6 yıl sonra yakalandı. 3 ayrı ilde 46 aranması bulunuyor Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde bir evde yakalanan Fatih Ö.'nün (46) 6 yıldır, 3 ayrı ildeki 46 dosyadan arandığı belirtildi. Gaziantep'ten 2, Mersin'den 37, Kahramanmaraş'tan 7 olmak üzere toplam 46 aranması bulunan zanlının, 44 adet 5809 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan, 2 adet özel belgede sahtecilik suçu, 60 bin TL de para cezası bulunuyor. Yakalanan şüphelinin başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanarak çok sayıda sahte telefon hatları açtığı, Haberleşme Kanununa Muhalefet ve sahtecilik suçlarından arandığı öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanan Fatih Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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