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Yerel Üç ayrı adrese operasyon! Evden cephane çıktı
Yerel

Üç ayrı adrese operasyon! Evden cephane çıktı

Kayseri'de üç ayrı adrese yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken bir evden de cephane çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 20:39:00 -
Üç ayrı adrese operasyon! Evden cephane çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri il jandarma Komutanlığı ekiplerince 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' ve 'Silah Kaçakçılığı' suçunu işleyen şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Gültepe ve Talatpaşa Mahallesi'nde B.D. ve A.İ.'ya ait evlerde ve uyuşturucu ticareti yaptıklarıı belirlenen üç ayrı adreste operasyon düzenlendi.

Çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan aramalarda çeşitli yerlere zulalanmış vaziyette 4 adet çeşitli markalarda ve çaplarda ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet 9 mm. tabanca fişeği, 10 adet fişek, 80 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 70 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet haberleşme için kullandıları el telsizi, 6 adet kullanma aparatı ve 3 adet alüminyum folyo ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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