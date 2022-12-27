Üç aylar ne zaman başlıyor 2023? İşte 2023 yılı dini günler takvimi: Recep ayı ne zaman başlayacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
Yeni yıla kısa bir süre kala dini günler takvimi ile ilgili de araştırmalar başlamış durumda. Hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de; 2023 dini günler takvimi oldu. Peki, 2023 Recep ayı ne zaman başlayacak? İşte üç aylar, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı tarihleri. Hangi tarihte başlıyor sorularının cevapları...
Receb ayıyla başlayacak olan üç aylara dair resmi açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt genelindeki binlerce inanan vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya dair; 2023 dini günler takvimini yayınladı. İşte, ayrıntılar...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.
Üç Aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.
2023 KANDİL TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.
Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayı içerisine denk gelen Kadir Gecesi yeni yılda 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı
ÜÇ AYLAR DUALARI
Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”
Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
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